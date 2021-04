Kipchoge correrà alla Mission Marathon di Eschede con un biosensore di Abbott

Il maratoneta più veloce del mondo Eliud Kipchoge , vincitore di tre medaglie olimpiche e primo a correre una maratona in meno di due ore, e tre membri del NN Running Team utilizzeranno il Biosensore Sport Libre Sense Glucose di Abbott, il primo biosensore del glucosio al mondo progettato per atleti, durante la NN Mission Marathon che si svolgerà il 18 aprile. Kipchoge e il NN Running Team si stanno, infatti, allenando con il biosensore di Abbott per tenere monitorati i propri livelli di glucosio e sviluppare programmi di allenamento personalizzati per raggiungere prestazioni atletiche ottimali in vista delle Olimpiadi.

La NN Mission Marathon è progettata per essere una gara veloce per dare agli atleti le migliori possibilità per assicurarsi un punteggio di qualificazione per i Giochi Olimpici riprogrammati a Tokyo. La gara, alla quale parteciperanno oltre 75 atleti, si svolgerà presso l'Aeroporto Twente di Enschede nei Paesi Bassi.

Ora per la prima volta, il biosensore di Abbott consentirà a Kipchoge di attingere a dati molecolari in tempo reale grazie ad una app che monitora costantemente i livelli di glucosio e permette di progettare piani nutrizionali personalizzati sia in fase di allenamento sia durante la gara.

“Abbiamo utilizzato la nostra rivoluzionaria tecnologia di rilevamento per aiutare gli atleti di livello mondiale come Eliud e gli atleti di tutti i giorni a vivere fino al loro potenziale ottimale”, ha affermato Duncan Williams , vicepresidente della divisione, Biosensor Technology, Abbott. “Libre Sense contribuirà a rendere comune il monitoraggio del glucosio nell'allenamento delle prestazioni atletiche e consentirà agli atleti di alimentare le loro massime prestazioni”.

Gli atleti potranno indossare il biosensore -della grandezza di una moneta da 2 euro- sul retro della parte superiore del braccio per un massimo di 14 giorni. Il biosensore fornirà valori glicemici in tempo reale attraverso l’app mobile sviluppata da Supersapiens, una società di tecnologia sportiva focalizzata sul miglioramento delle prestazioni atletiche.