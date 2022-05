Koulibaly-Juventus, colpo di scena nel calciomercato: è lui il dopo-Chiellini

Koulibaly-Juventus, bianconeri sul difensore del Napoli

La Juventus irrompe su Koulibaly. La rivelazione di calciomercato è firmata Raffaele Auriemma (ai microfoni di Radio Marte). Il 30enne difensore senegalese è in scadenza tra un anno (30 giugno 2023) e fa gola a molti club. Nelle ultime settimane si è parlato molto del Barcellona, ma, stando a questo retroscena, attenti anche alla Juve. Vediamo cosa ha detto Raffaele Auriemma sul futuro di Koulibaly.

"De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare il contratto o vendere del senegalese per non perderlo a zero", ha spiegato Raffaele Auriemma a Radio Marte: "C’è il Barcellona su di lui, il club spagnolo a è interessato, ma attenzione perché si è inserita una squadra italiana. Ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juventus sta guardando a Koulibaly! Sarebbe un colpaccio per la Juve e un colpo al cuore per i tifosi del Napoli".

Dybala salta Fiorentina-Juventus, finita l'avventura bianconera della Joya

Paulo Dybala ha chiuso la sua avventura con la Juventus. Il 28enne argentino infatti, in accordo con la società bianconera e con il tecnico Massimiliano Allegri, salterà l'ultima trasferta della Serie A di sabato sera a Firenze. La 'Joya' ha dunque chiuso con la gara interna alla Lazio la sua lunga esperienza di sette anni alla Juventus. Dybala sarà in campo lunedì sera a San Siro per una partita benefica organizzata da Eto'o e dove è atteso anche Messi. Che sia il prossimo stadio dell'orma ex Juve? L'Inter spera nel grande colpo di mercato a parametro zero (mentre nei giorni scorsi si è parlato di un viaggio opposto sulla Torino-Milano, per Perisic in orbita Juventus). Dovrebbe essere assente anche Dusan Vlahovic, diffidato e a rischio per la prima giornata del prossimo campionato.