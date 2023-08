Koulierakis-Marco Pellegrino, calciomercato: ribaltone Milan!

Calciomercato Milan, De Ketelaere all'Atalanta

Il Milan saluta Charles De Ketelaere (ufficiale il passaggio all'Atalanta, qui le cifre e i dettagli dell'operazione): il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.

Calciomercato Milan, Koulierakis o Marco Pellegrino

Il Diavolo si concentra sul colpo per rinforzare la difesa rossonera. Si va verso un ballottaggio tra Konstantinos Koulierakis e Marco Pellegrino. Le ultime indiscrezioni di mercato danno, un po' a sorpresa rispetto alle voci del weekend, il greco in vantaggio.

Calciomercato Milan, Koulierakis prima scelta rossonera

"La prima scelta è Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco. La richiesta inziale per il greco è di 10 milioni di euro più bonus e le parti sono al lavoro per abbassare il prezzo", scrive il sito di Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Milan, Marco Pellegrino e il rilancio della Sampdoria

Il 21enne Marco Pellegrino della Platense (argentino con passaporto italiano) sarebbe dunque il Piano B del Milan. Non solo, i rossoneri hanno una concorrente in Italia: "La prima squadra a muoversi era stata la Sampdoria, con una prima offerta per portarlo a Genova in prestito - spiega Gianluca Di Marzio - Dopo le voci di un interessamento del Milan, i blucerchiati sono tornati alla carica su Pellegrino. La Sampdoria ha fatto un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo a 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Al momento manca l'accordo sui termini del pagamento".