Kvaratskhelia, l'agente: "Vuole andarsene". Dura replica del Napoli

Kvaratskhelia, l'agente: "Vogliamo andarcene da Napoli, priorità giocare la Champions"

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, parla apertamente di addio al Napoli alla tv georgiana Imedi: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”.

"La cosa peggiore - ha invece proseguito l'agente Mamuka Jugeli - è che se resta a Napoli perderà un altro anno. So che con Conte il club ha grandi progetti, sono sicuro che si qualificheranno per la Champions e torneranno a lottare per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvara voglia restare lì. Non ho ancora parlato con lui di questo tema, ora la cosa più importante per lui è la nazionale, aspettiamo solo la fine degli Europei".

A Sport Imedi ha parlato anche il padre di Kvara, Badri Kvaratskhelia, che ha ribadito il concetto: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

Kvaratskhelia, Psg pronto a tutto per il gioiello del Napoli

Il contratto di Kvara in scadenza nel 2027: il Psg, da tempo è sulle tracce del giocatore e pronto a versare al Napoli oltre 60 milioni di euro (ma in Francia raccontano che possa anche alzare la proposta arrivando sino a quota 100) con super ingaggio al giocatore.

Kvaratskhelia, Napoli replica all'agente e al padre: "Non è sul mercato, il suo futuro lo decide il club"

Il Napoli però ha risposto alle parole del procuratore di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre dell'attaccante georgiano con un duro comunicato: “In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli! Fine della storia”. Questa la nota ufficiale del club partenopeo.