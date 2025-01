Kvaratskhelia-Psg cessione monstre: quanto guadagna il Napoli, Skriniar e chi prende al posto di Khvicha

Calciomercato, Kvaratskhelia-Psg: quanto guadagna il Napoli

Kvicha Kvaratskhelia è a un passo dall'addio al Napoli per passare al Psg di Luis Enrique. Da perfezionare gli ultimi dettagli dell'operazione, ma si parla di un affare da circa 65 milioni di euro di parte fissa, con bonus vari che possono portarlo sino a 75-80 milioni di euro. L'entourage del 23enne attaccante esterno georgiano ha trovato un'intesa per un quinquennale con ingaggio attorno a 8,5 milioni più bonus a scalare, gradualmente ritoccato verso l’alto negli anni.

Sarà il quarto trasferimento dal 2012 dal Napoli al Paris Saint Germain: da Lavezzi a Cavani (2013) passando per Fabian Ruiz nel 2022.

Il difensore ex Inter Milan Skriniar non verrà incluso nell’operazione, anche se non è del tutto tramontata l'idea di prenderlo in prestito, lo scoglio che complica però le cose è legato all'ingaggio da 9 milioni. Napoli che in difesa è prossimo ad acquistare a parametro zero il brasiliano Danilo che si sta liberando dalla Juventus in queste ore.

Calciomercato Napoli, Garnacho per sostituire Kvaratskhelia? Manchester United spara alto

Chi sosituirà Kvaratskhelia alla corte di Antonio Conte? Il primo nome della lista è quello del 20enne spagnolo naturalizzato argentino Alejandro Garnacho del Manchester United, ma trovare la fumata bianca non è scontato, visto che i Red Devils chiedono 80 milioni per il loro gioiello. Il ds del Napoli, Giovanni Manna, è a Barcellona per parlare con gli agenti dell'esterno d'attacco per capire la fattibilità dell’operazione

Le alternative? Nella lista del club partenopeo intanto c'è il 25enne kosovaro Edon Zhegrova del Lille, poi l'ex Juve Federico Chiesa che potrebbe lasciare Liverpool, Ziyech del Galatasaray e Ndoye del Bologna.