L'ex ds Mirabelli racconta: "Andai a casa di Rakitic, fu vicino al Milan"

L'ex ds del Milan sotto la gestione di Yonghong Li, Massimiliano Mirabelli, ha raccontato un retroscena curioso capitato durante l'estate 2018 a calciomercato.com: "Andai a Barcellona per provare a prendere Ivan Rakitic - ha detto -. Stava trattando il rinnovo col Barça e io volevo capire se avesse intenzione di valutare anche altre possibilità". I dettagli sono precisi al masimo: "Arrivammo a casa sua e dal garage prendemmo un’ascensore che ci portò nel suo appartamento. Era entusiasta, mi disse che se non avesse rinnovato col Barcellona avrebbe seriamente preso in considerazione la nostra proposta - ha concluso Mirabelli -. Quel dialogo mi segnò, avevo di fronte un campione che in testa non aveva altro che il calcio. Indirizzava ogni singola scelta quotidiana alla sua carriera: dal cibo al riposo, dal tempo libero agli allenamenti. Alla fine rinnovò coi blaugrana, ma ebbi il piacere di conoscere un uomo pazzesco”.