La Ryder Cup 2023 andrà in scena su un campo nuovo di zecca

E' stato svelato lo spettacolare percorso di gioco della prima Ryder Cup italiana 2023 che il Marco Simone Golf & Country Club ospiterà dal 29 settembre al primo ottobre 2023, con un campo nuovo di zecca.

Le splendide riprese aeree del Marco Simone Golf & Country Club offrono agli appassionati di golf il loro primo assaggio dello campo che ospiterà la Ryder Cup 2023 con la sfida tra Europa e Stati Uniti. Situato nelle vicinanze di Roma, il disegno del campo è stato rimodellato non solo per creare insidie e stimoli per i più forti giocatori al mondo, ma anche per valorizzare il naturale terreno ondulato del paesaggio. Così gli spettatori godranno di punti di vista impareggiabili dello svolgimento del gioco sul campo e di scorci in lontananza della Città Eterna, comprese viste spettacolari della Basilica di San Pietro e del Castello di Marco Simone che insieme faranno da sfondo alla più grande gara di golf a squadre.

Commenta Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente di Marco Simone Golf & Country Club: “Ospitare la Ryder Cup 2023 per noi non è solo un sogno che si avvera, ma l'inizio di un nuovo viaggio. Il nostro motto è: "Giocare il futuro" e ci impegniamo a far crescere la prossima generazione di golfisti. Ora siamo pronti ad ospitare campioni e amateur provenienti da tutto il mondo e crediamo che la Ryder Cup sia importante per il Marco Simone, per il golf italiano e per il golf a livello mondiale".