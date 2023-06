"Lascio tutto a Neymar": il testamento choc scuote il Brasile

"Lascio tutto a Neymar: il testamento di un tifoso brasiliano"

Un giovane tifoso brasiliano malato (ha mantenuto l'anonimato) ha raccontato al giornale Metropoles di aver deciso di inserire Neymar nel suo testamento come successore dei sui beni. Visto il patrimonio di O'Ney e le sue proprietà la scelta ha lasciato tutti molto perplessi. Il fan dell'attaccante in forza al Psg lo ha fatto da un lato per ragioni di amore profondo nei confronti del campione e dall'altro per motivi e problemi con la sua famiglia e... con il governo brasiliano.

Il testamento di un tifoso brasiliano a Neymar, ecco perché l'ha fatto

“Non ho una buona salute, sono malato. Soprattutto, non ho nessuno a cui voglio davvero lasciare ciò che è stato mio. Ho scelto Neymar perché mi identifico molto in lui, anche io vengo spesso diffamato dagli altri. Poi è una brava persona, non è egoista: difficile al giorno d’oggi. il rapporto con suo padre mi ricorda molto il mio con mio padre, che non c’è più. Non vado d’accordo con i miei parenti e non voglio che i miei soldi finiscano nelle mani del governo“, ha detto il tifoso brasiliano.