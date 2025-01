Pubblica le foto dell'intervento al pene, la Lazio licenzia il falconiere Juan Bernabè

La Lazio licenzia il falconiere Juan Bernabé: "Siamo allibiti". L'addestratore si difende: "Non c’è niente di male, è un organo come ne abbiamo tanti"

L'aquila Olympia non volerà all'inizio delle prossime partite casalinge della Lazio. Il club biancoceleste ha infatti licenziato il falconiere Juan Bernabé con cui collabora dal 2010. Il motivo? Il proprietario della Eagle and Victory Srl è stato sottoposto a un impianto di protesi al pene e nelle scorse ore ha pubblicato una serie di foto sui propri canali social piuttosto esplicite per mostrare il risultato dell'operazione. Le immagini hanno suscitato una marea di polemiche da parte dei tifosi.

"La SS Lazio, allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del signor Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento. - si legge in un comunicato ufficiale diffuso dal club di proprietà di Claudio Lotito. La Lazio afferma di essere consapevole "del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto".

Juan Bernabé in passato era già stato sospeso per 4 mesi per aver fatto il saluto romano durante una partita di campionato. L'addestratore in seguito affermò di essere un estimatore di Mussolini in quanto "ha fatto grandi cose per l'Italia".

"Ho fatto l'intervento per aumentare le mie prestazioni sessuali perché sono molto attivo; ho bisogno di eiaculare ogni volta che ho tempo libero. - ha dichiarato Bernabé a Radio24dopo il licenziamento - Un intervento meraviglioso, l'ho fatto per essere prestante come quando ero giovane. La mia erezione è naturale, ma con questo dispositivo premo un pulsante che mi permette di poter controllare perfettamente sia l'erezione che la tempistica". In merito alle foto, invece, il falconiere ritiene che "non c’è niente di male, è un organo come ne abbiamo tanti. Io credo che sia un’opzione che tutti gli uomini dovrebbero valutare. Avere una sessualità sana fa bene".