Calciomercato Milan, Rashford-Walker caos: colpo di scena dell'Inter / Rumors

Calciomercato Milan-Inter, intreccio per Kyle Walker

L'ultimo derby Milan-Inter lo hanno vinto i rossoneri in finale di Supercoppa Italiana (anche il penultimo giocato in campionato), ma, in attesa del prossimo sul campo (domenica 2 febbraio alle 18), potrebbe essercene uno a sorpresa nel calciomercato.

Secondo rumor provenienti dall'Inghilterra infatti il club nerazzurro si sarebbe iscritto nella corsa al 34enne terzino inglese Kyle Walker che ha un contratto sino al 2026, ma il Manchester City potrebbe liberarlo subito a zero. E addirittura ci sarebbe un principio di accordo (stando al Sun). Il club di via Aldo Rossi è in trattativa avanzata col giocatore ma non ha affondato il colpo decisivo.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Rashford

Il motivo? Riflessioni che si legano a duplice filo con quello di Marcus Rashford ormai in uscita dal Manchester United (Amorim non lo ha convocato nell'ultimo match di FA Cup contro l'Arsenal) e talento puro (gol accelerazioni e duttilità: può giocare esterno, ma anche centravanti di movimento), che porterebbe grande entusiasmo in un ambiente (tifosi) nuovamente depresso dopo l'1-1 col Cagliari che ha segnato l'ennesimo passo falso nella corsa a una zona Champions molto complicata (lo scudetto è ormai miraggio da settimane).

Il Milan infatti può tesserare solo uno dei due e dunque deve valutare se e su chi affondare il colpo. Rashford o Walker, Walker o Rashford, dilemma amletico. In queste ore sono in corso nuovi contatti per il 27enne attaccante dei Red Devils per capire la fattibilità dell'affare. Intanto in ottica prestito (con diritto di riscatto). Ma soprattutto va affrontato in modo decisivo il tema dell'ingaggio, vero grande nodo, visto che si parla di un giocatore da quasi 20 milioni lordi a stagione: se non si risolve questa variabile crolla tutto il castello.

Sono tante le squadre che osservano la situazione legata al futuro di Rashford (c'è anche il Barcellona così come la Juventus anche se i bianconeri in realtà in questo momento sono più lanciati su Kolo Muani), al giocatore piace la pista che porterebbe a vestirlo con la maglia rossonera del Milan e nel giro di 2-3 giorni la situazione sarà più chiara.

