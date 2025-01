Calciomercato Juventus, Alberto Costa fatta! E Giuntoli ha scelto l'attaccante. E Vlahovic... / Rumors

Calciomercato Juventus, Alberto Costa quasi bianconero

La Juventus è molto vicina ad Alberto Costa. Il terzino destro portoghese classe 2003 – fisicamente forte, buona tecnica e autore di una grande prima parte di stagione del Vitoria Guimaraes – si avvicina alla Torino bianconera dopo un contatto diretto tra i due club che ha accelerato la trattativa: 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus, operazione che dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto. Su di lui c'erano diversi club (dallo Sporting Lisbona al Brighton, ma in passato seguito anche da club italiani tra cui Milan e Roma), ma il club italiano ha piazzato uno sprint nella corsa al giocatore. Da perfezionare l'accordo con il giocatore, si lavora su una proposta di contratto quinquennale attorno al milione di euro lordi a stagione.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani stacca Zirkzee

Thiago Motta attende dunque il rinforzo a destra, ma è l'attaccante la priorità nel cuore dei tifosi bianconeri, E qui la scelta sembra sia stata fatta: Randal Kolo Muani è in vantaggio con Joshua Zirkzee più lontano. L'olandese ex Bologna è stato protagonista contro l'Arsenal in FA Cup e il Manchester United - con Marcus Rashford in partenza - potrebbe decidere di lasciarlo a disposizione di Amorin. L'attaccante del Psg invece è in uscita, Luis Enrique non lo considera prioritario nel suo progetto (escluso per la terza partita consecutiva dai convocati) e Cristiano Giuntoli sta accelerando per chiude il colpo. Dorrebbe esserci un blitz a Parigi nelle prossime ore per trovare l'accordo con i campioni di Francia ed evitare che le altre pretendenti rilancino. Da risolvere però il nodo dell'uscita di Kolo Muani sulla via di Torino. La Juve punta al prestito con diritto di riscatto, anche se il Psg vorrebbe che diventasse obbligo sulla base di una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Tomori non incedibile ma il Milan....

Il Milan non avrebbe chiuso del tutto alla cessione del cartellino di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese classe 1997 piace molto alla Juventus e stando a quanto riportato da "Sky Sport", i rossoneri potrebbero decidere di 'sacrificarlo'. Ma serve un'offerta importante da almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Vlahovic?

I Gunners stanno valutando l'acquisto di un attaccante a gennaio, a maggior ragione dopo l'infortunio di Gabriel Jesus ("Sono molto preoccupato, questa è la mia sensazione. È dovuto uscire in barella, toccandosi il ginocchio", le parole a caldo di Arteta nel post partita, si teme la rottura del crociato) contro il Manchester United in FA Cup. Si torna a parlare di Kolo Muani, su cui la Juventus vorrebbe chiudere a breve per evitare proprio offerte al rilancio della concorrenza, ma anche di Dusan Vlahovic nella rosa degli attaccanti che l'Arsenal sta seguendo.