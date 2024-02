Leao show non basta, Milan-Atalanta 1-1. Pioli su Gasperini: "Certe cose mi danno fastidio"

Atalanta, Gasperini: "Rigorino? Col Var è così, ma col Milan siamo in credito". Pioli: "Certe cose mi danno fastidio"

"Orsato è andato al Var a vederlo e lo ha dato. Quest'anno danno rigori così con la tecnologia, non sono mai stato favorevole a questo tipo di rigori ma contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire su questo argomento. Sono d'accordo però che in questo calcio vengono dati dei rigori che lasciano perplesso, non mi piace molto. A volte l'episodio è a favore altre volte contro", le parole di Giampiero Gasperini commentando il rigore assegnato all'Atalanta per un intervento di Giroud su Holm.

"Certe cose mi danno fastidio, ma tanto, tanto fastidio", il commento di Stefano Pioli in conferenza stampa alle parole di Gasperini.

Milan, Pioli: "Il rigore per l'Atalanta non c'era"

"ll rigore non c'era. Per due motivi: perché Holm si mette le mani in faccia e Orsato va a vedere questo rigore per la caduta da mani in faccia e Giroud in faccia non lo prende mai e poi perché non è un rigore da Orsato, non ha mai fischiato così", le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul penalty trasformato da Koopmeiners che ha permesso all'Atalanta di pareggiare il gol del vantaggio milanista segnato da Leao. Undici rigori contro al Milan quest'anno... "Forse a volte abbiamo sbagliato situazioni individuali e siamo stati ingenui. L'altra cosa che dirò è che attacchiamo tanto, ma non ne prendiamo tanti. Dobbiamo farci scaltri".

Koopmeiners (foto Lapresse)



Milan, Pioli: "Leao? Una delle sue prestazioni più belle"

"Leao? Credo sia stata una delle sue prestazioni più belle, per qualità e continuità. Ha attaccato di continuo. Gliela farò pesare questa prestazione, ha queste possibilità e deve sfruttarle. Non dipende da nessuno, solo da lui. Parlerò con lui per capire cosa ha fatto di diverso, spiega Stefano Pioli in sala stampa al termine di Milan-Atalanta.

Pioli a MilanTV: "Siamo un po' delusi, abbiamo dominato noi. Leao ha fatto un gol clamoroso"

"Meritavamo la vittoria, sono un po' deluso anche io come i miei ragazzi, sono contento però della grande prestazione, abbiamo messo sotto l'Atalanta dopo aver giocato anche in Coppa, ci dispiace perche volevamo e potevamo vincere", le parole di Stefano Pioli a Milan Tv dopo l'1-1 con l'Atalanta. Superata la sconfitta di Monza. "Si, credo che l'abbiamo fatto, a Monza non avevamo fatto bene, la partita di giovedì non è stata facile da gestire con un vantaggio così netto, poi ha giocato bene anche il Rennes. Stasera saranno poche le cose che dirò ai ragazzi martedì sulla partita, abbiamo fatto bene". Sulla partita di Leao. "Fa un gol clamoroso, ma ho apprezzato moltissimo la dedizione e la voglia di giocare sempre durante la gara, sono felice per Rafa, lui deve mettersi in testa che deve essere questo tipo di giocatore".

Koopmeiners risponde a Leao, 1-1 tra Milan e Atalanta e rossoneri a -13 dall'Inter

Finisce in parità il big match della 26/a giornata di Serie A tra Milan e Atalanta. I rossoneri passano in vantaggio dopo 3 minuti con Leao ma sono raggiunti da un calcio di rigore di Koopmeiners al 42'. Nella ripresa monologo dei padroni di casa che però non riescono a trovare il guizzo vincente e frenano ancora dopo il ko di Monza della scorsa settimana. In classifica il Mian è terzo con 53 punti, 13 in meno dell'Inter capolista e 4 in meno della Juventus seconda. I bergamaschi, interrompono la serie di 5 vittorie di fila ma restano imbattuti in campionato nel 2024 e si portano a quota 46, a due lunghezze dal 4° posto del Bologna.

Rafael Leao (foto Lapresse)



Milan-Atalanta 1-1, Leao show, Koopmeiners pareggia. La cronaca

Il Milan parte con il piede sull'acceleratore e passa in vantaggio dopo soli tre minuti. Leao sfonda sulla sinistra, salta due giocatori entra in area e calcia a giro sul secondo palo battendo Carnesecchi. Al 12' tentativo di replica da parte degli ospiti con un'azione corale conclusa dall'ex De Ketelaere con un tiro che termina fuori non di molto dalla porta di Maignan. Al 17' l'Atalanta ci prova ancora con De Ketelaere che scarica all'indietro per Koopmeiners ed è bravo Adli a cancellargli la possibilità di tiro. Al 20' chance per Loftus-Cheek che, su cross dalla destra, interviene di testa mandando il pallone di poco alto.

Alla mezz'ora altra progressione di Leao sulla sinistra conclusa con un cross al centro sul quale nessuno dei compagni arriva in tempo. Al 37' i rossoneri protestano per un fallo di mani in area di rigore da parte di Holm, dopo un consulto con il Var l'arbitro lascia proseguire. Al 42' proteste anche per un intervento di Giroud su Holm in area rossonera, Orsato va a rivedere l'episodio al Var e assegna il rigore per l'Atalanta. Dagli 11 metri Koopmeiners supera Maignan e fa 1-1, punteggio con cui si va al riposo.

In avvio di ripresa Gasperini si presenta con Lookman e Zappacosta al posto di De Ketelaere e Holm. Il Milan fa la partita con gli orobici attenti a non concedere spazi. Al 16' Calabria, entrato da pochi minuti per Florenzi, impegna Carnesecchi in un difficile intervento con un tiro di sinistro dal limite dell'area. Al 23' accelerazione di Leao che cede palla a Loftus Cheek, il centrocampista inglese non riesce a inquadrare la porta da buona posizione. Un minuto più tardi Milan nuovamente vicino al vantaggio, Leao serve Pulisic che si inserisce aggancia al volo e conclude: palla di un soffio a lato.

Alla mezz'ora altro tentativo dei padroni di casa con una conclusione da fuori di Loftus Cheek: tiro potentissimo sul quale Carnesecchi ci mette i pugni. Al 35' doppia palla gol per il Milan, prima tentativo di Leao con parata di Carnesecchi e poi Giroud con salvataggio sulla linea di Zappacosta. Nel finale è ancora la squadra di casa a fare la partita ma senza riuscire a creare ulteriori pericoli dalle parti di Carnesecchi.