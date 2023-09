Lecce miracolo: Salento sogna l'Europa. Gli occhi di Inter-Milan su Krstovic

Lecce vola dietro a Inter e Milan in serie A

Lecce sogna dopo la vittoria con il Genoa (per mano del "Mago" Remi Oudin). La formazione salentina guidata da Roberto D'Aversa è terza in classifica dopo 5 giornate dietro all'invicibile Inter di Simone Inzaghi (15 punti) e al Milan di Pioli (12 punti), con il miglior avvio nella sua stotia che ha portato in Salento 11 punti (tre vittorie - contro Lazio, Salernitana e Genoa - e due pareggi con Fiorentina e Monza) e un ruolino da 8 gol fatti e 4 subiti. Un piccolo miracolo sportivo per una società che ha il bilancio in regola, il monte ingaggi più basso della serie A (15 milioni lordi) e la rosa più giovane del campionato: 17 giocatori nati 2000 e il 2004 (e 7 di arrivano dal vivaio).

Lecce, la cessione di Hjulmand e il nuovo capolavoro di Pantaleo Corvino

La scorsa estate era arrivata la cessione del suo pezzo più pregiato: l’ex capitano e cuore del centrocampo giallorosso Morten Hjulmand (fisico, tecnica, leadership: un giocatore che davanti alla difesa avrebbe fatto comodo anche a molte big di serie A): 18 milioni più 3 di bonus dallo Sporting Lisbona per il 24enne danese. Un affare per chi lo ha acquistato, ma pure per il Lecce, che lo scoprì prima di tutti due anni fa. Il direttore tecnico Pantaleo Corvino, che ha recentemente rinnovato per 3 anni, con l'ausilio del direttore sportivo Stefano Trinchera, come sempre si dimostra un numero uno assoluto nello scovare giovani talenti e lanciarli nel grande calcio. E il lavoro è a 360°, non dimentichiamo che il Lecce Primavera allenato da Federico Coppitelli è campione d'Italia.

Lecce, Krstovic attaccante rivelazione scoperto da Pantaleo Corvino: gli occhi di Inter e Milan sul montegrino

Tanti i baby in rampa di lancio (attenti a Patrick Dorgu, 18enne terzino a tutto campo e all'attaccante rumeno classe 2003 Rareș Burnete), ma nel frattempo ci sono un paio di realtà che hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi. In primis il portiere Wladimiro Falcone che ha su di sè gli occhi dei club di Premier League (oltre alla Roma) e l'attaccante Nikola Krstovic: 23enne centravanti della nazionale del Montenegro (11 presenze e 2 gol nella selezione maggiore) ha segnato 3 gol nelle prime 4 partite di serie A, Corvino lo ha preso dal campionato slovacco (DAC Dun. Streda, 29 gol in 56 presenze).

Nikola Krstovic, attaccante di Lecce e nazionale del Montenegro (foto Lapresse)



“Lo abbiamo seguito a lungo ed in segreto – ha spiegato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani a Radio anch’io sport (Rai Radio 1) – e le relazioni dei nostri osservatori non erano particolarmente incoraggianti. Ma Pantaleo (Corvino, ndr) ha insistito, spiegandomi che in altre occasioni aveva voluto dei giocatori nonostante relazioni non del tutto positive, che poi si erano rivelati vincenti. Per ora si sta dimostrando un investimento indovinato, vedremo come andrà nel seguito del campionato”. Tra l'altro secondo quanto riporta calciomercato.com Krstovic "è stato seguito dal vivo dall’Inter con Ausilio in Monza-Lecce e dal Milan nella gara tra i salentini e la Salernitana".

Lecce, Sticchi Damiani: "L'obiettivo resta la salvezza"

Lecce sogna, il calendario elenca due impegni complicati questa settimana (trasferta infrasettimanale sul campo della Juventus e poi arriva il Napoli campione d'Italia allo Stadio di via Del Mare), ma il suo patron tiene tutti con i piedi per terra. “Questo non ci deve far perdere di vista l’obiettivo della nostra stagione, che è e resta la salvezza. Speriamo di arrivarci prima possibile. Certo, è importante avere 11 punti alla vigilia della sesta giornata, ma dobbiamo restare consapevoli di quella che è la nostra dimensione”.

Lecce, i bookmakers quotano il sogno Europa

I bookmakers però hanno abbassato le quote per un'eventuale qualificazione in Europa. Mission quasi impossibile, però intanto viene messa in conto da bet365 (34 contro 1: punti un euro e ne vinci trentaquattro) con Snai che quota a 100, Planetwin365 a 101, e Sisal a 200. Non solo. Se Conference o addirittura Europa League per Lecce sono un sogno bellissimo, ma improbabile vista la concorrenza, la salvezza non appare come un miraggio. Tanto che una retrocessione della squadra salentina viene pagato dai vari broker tra quota 3 e quota 6.