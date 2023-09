Lecce come il Leicester campione di Ranieri? I bookmakers ci scommettono

Lecce scudetto come il Leicester di Ranieri in Premier League: i bookmakers ci scommettono (foto Lapresse)

Lecce scudetto come il Leicester di Ranieri in Premier League: la scommessa dei bookmakers

Cinque giornate di serie A storiche per il Lecce di patron Sticchi Damiani: terzo posto in classifica da solo - davanti a club nobili come Juventus, Napoli, Lazio e Roma - in scia a Inter e Milan. Dopo aver conquistato 11 punti (tre vittorie e due pareggi, i ragazzi allenati da mister D'Aversa sono imbattuti) è lecito sognare.

Qualcuno in Salento sotto-sotto guarda a una qualificazione in Europa, fosse anche solo la Conference League. Il club e la proprietà tengono i piedi per terra e mantengono nella salvezza l'obiettivo stagionale. Però intanto i bookmaker azzardano una scommessa pazza: Lecce campione d'Italia.

Remi Oudin, gol vittoria contro il Genoa per il "Mago" del Lecce (foto lapresse)



A esser razionali è fantascienza allo stato puro, però per dovere di cronaca, un clamoroso scudetto che renderebbe il Lecce come la più grande underdog della storia, più ancora del Leicester di Claudio Ranieri (Premier League vinta nella stagione 2015/2016 piegando la resistenza di top club come Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham) a inizio stagione era offerto a 1000 (ossia: punti un euro e ne vinci mille) e ora - pur restano altissimo - è stato tagliato a 250 contro 1 da Betflag e Scommessemania.

Lecce-Krstovic, l'analogia con Leicester-Vardy

Intanto un'analogia tra Lecce e Leicester c'è: la stella della squadra inglese, Jamie Vardy nel 2015/16 timbrò 3 reti in 5 partite (chiuse poi la stagione con 24 reti, vice-capo cannoniere dietro a Harry Kane a quota 25). Lo stesso score messo a segno da Nikola Krstovic, l'attaccante montenegrino scoperto da Pantaleo Corvino nel campionato slovacco.