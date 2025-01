LeDay, un marziano al Forum: Olimpia Milano leggendaria, Panathinaikos in ginocchio. Messina: "Cuore e qualità"

"Una bella vittoria, importante. Ringraziamo il pubblico che ha creato una grande atmosfera fin dal primo minuto e ci ha sostenuto. I ragazzi hanno giocato una partita di cui essere orgogliosi, con attenzione, cuore fin dal primo momento, ma anche di qualità perché altrimenti non avrebbero segnato quasi 90 punti contro una squadra come il Panathinaikos. Avevo detto che eravamo depressi e frustrati a Istanbul, perché succede quando perdi due giocatori nella stessa partita, poi si fa male LeDay e vuole giocare ma vedi che non dovrebbe giocare. Ma abbiamo reagito. Oggi tutti hanno dato tanto", le parole di Ettore Messina dopo la grande impresa dell'Olimpia Milano che sconfigge 87-75 il Panathinaikos al Forum malgrado le tante assenze. Zach LeDay è autore di una prestazione mostruosa con 33 punti (12/17 dal campo) 8 rimbalzi e 39 di valutazione.

Olimpia Milano, LeDay e non solo. Da Shields-Mannion a Gillespie-Caruso

L'americano esce dal campo con il pubblico di Milano che intona il coro 'Mvp, Mvp'. «Grazie alla squadra e al coach - le parole di LeDay dopo la grande partita - sulla mia partita io cerco di controllare quello che posso controllare e di mettere in campo la mia mentalità da guerriero. Contro i campioni d’Europa sapevamo che avremo dovuto fare del nostro meglio ed è quello che abbiamo fatto stasera»

"Ovviamente guardare alla prova di LeDay è normale: ha segnato, ha giocato uno contro uno, ha preso i rimbalzi, è stato un leader. Lui lo è come Mirotic e Shields che sono più riservati. E’ diventato questo tipo di giocatore durante gli anni di Belgrado. Abbiamo fatto di tutto per riaverlo: quattro anni fa ogni tanto oltre a energia e generosità capitava che si perdesse in errori, diciamo, tattici. Adesso non ne commette quasi più", spiega Ettore Messina in sala stampa.

Non solo LeDay. Bene Nico Mannion (14 punti con due triple importanti nel terzo periodo quando Milano allunga) e Shavon Shields fondamentale nel secondo tempo quando segna i 10 punti della sua serata di Eurolega che frenano ogni idea di rimonta greca.

Sotto canestro arrivano ottime cose dal duo Gillespie (11 punti e 4 rimbalzi)-Caruso (6 rimbalzi, 4 punti): "Oggi penso alla prova di Gillespie che ogni giorno fa qualcosa di più, che sta ripulendo il proprio gioco, penso a Caruso. Dopo la buona partita con Trieste poteva avere un calo di tensione dopo tanto tempo passato giocando poco invece si è fatto sentire, in attacco e a rimbalzo", sottolinea il coach di Milano.

Olimpia Milano, Messina recupera Flaccadori e Ricci

Ettore Messina dà un paio di buone notizie dall'infermeria: "Adesso contiamo di recuperare subito Flaccadori (influenzato, ndr) e Ricci, che non si è infortunato, ha solo preso una botta, poi speriamo di riavere anche Diop". Mentre "per Fabien Caseur e Nikola Mirotic vediamo strada facendo”.

Sul mercato, "non è solo una questione di voler prendere un giocatore o di poterlo prendere, è una questione di trovare qualcuno che sia migliore di quelli che abbiamo e non è facile. Ci sono due dirigenti, eccellenti, da noi, che fanno questo, propongono e poi devono mediare tra chi ritengono meriti di essere considerato e le esigenze economiche”.

Olimpia Milano, derby contro Varese e doppia trasferta di Eurolega

L'Olimpia Milano torna al Forum domenica 2 febbraio alle 17,30 per il derby di campionato contro l'Openjobmetis Varese. La prossima settimana doppia trasferta di Eurolega: martedì 4 sul campo del Bayern Monaco (ore 20,45) e giovedì 6 contro lo Zalgiris Kaunas (ore 19).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PANATHINAIKOS ATENE 87-75

OLIMPIA MILANO: Dimitriejvic 4, Mannion 14, Bortolani ne, Garavaglia ne, Tonut 2, Bolmaro 6, Brooklyn 3, LeDay 33, Suigo ne, Caruso 4, Shields 10, Gillespie 11. All. Messina

PANATHINAIKOS ATENE: Kalaitzikis, Brown, Sloukas 22, Osman 12, Samodurov, Papapetrou, Grant 5, Nunn 18, Gabriel 4, Antetotokounmpo, Hernangomez 5, Mitoglou 9. All. Ataman