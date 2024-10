LeDay super, l'Olimpia Milano travolge la Dinamo Sassari. Festa al Forum per Dan Peterson e scudetto

Olimpia Milano travolge la Dinamo Sassari. Festa al Forum per Dan Peterson e scudetto

“E’ stata una partita più che buona, abbiamo corso, abbiamo spinto, abbiamo giocato bene nonostante la perdita immediata di Bolmaro (distorsione alla caviglia sinistra per il play in campo solo due minuti, ndr), domani capiremo meglio l’entità dell’infortunio", le parole di Ettore Messina dopo la vittoria casalinga dell'Olimpia Milano per 100-75 contro la Dinamo Sassari. I campioni d'Italia dominano il match e portano a casa il primo successo in campionato (dopo la sconfitta all'esordio sul campo di Trieste)

Una domenica di festa per il popolo biancorosso al Forum: "Una giornata piacevole perché abbiamo festeggiato lo scudetto, abbiamo festeggiato Gianluca Solani, abbiamo festeggiato Coach Dan Peterson: sono contento per lui, sono contento per l’Olimpia che ha un altro suo uomo nella Hall of Fame (premiato dalla società all'intervallo, ndr)”, sottolinea Ettore Messina.

Only Love Olimpia Family

Il Presidente Leo Dell'Orco era un tifoso quando Coach Dan Peterson guidava le sue truppe di campioni alla conquista di 4 scudetti e del Grande Slam del 1986/87#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/CI3g2a5UGR — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 7, 2024

Olimpia Milano, Ettore Messina su David McCormack. Super LeDay

Senza Josh Nebo infortunato, è partito in quintetto David McCormack protagonista di qualche distrazione, ma anche di diverse buone giocate (nove punti e cinque rimbalzi). “Lui come Causeur e Brooks è stato molti giorni senza giocare. Dovevamo preparare la Supercoppa con l’assetto con sei italiani, poi siamo andati a Trieste e abbiamo scelto di confermare lo stesso roster per evitare che tra la gara di Bologna e la prima di EuroLeague i nostri giocatori di riferimento rimanessero a loro volta fermi dieci giorni. Questo è quanto è successo. Oggi McCormack ha fatto cose buone e commesso qualche ingenuità, ma era importante dargli minuti. Ha grande potenziale perché ha statura, piedi veloci. Deve prendere decisioni più rapidamente, per evitare che gli vadano tutti addosso quando riceve palla, ma sono fiducioso”, l'analisi del coach della squadra campione d'Italia.

Zach LeDay (foto Ipa)



Nel successo dell'Olimpia Milano, undici giocatori a segno. Zach LeDay spacca la partita subito - a suon di canestri (9 punti nel parziale di 12-0 del primo periodo), rimbalzi e tanta energia - in un match che vede brillare anche Dimitrijevic, Mirotic e Shields protagonisti della fuga dei padroni di casa sin dai primi 20 minuti (chiusi sul 57-31, poi il secondo tempo è in controllo della gara). Bene anche Flaccadori e Tonut

Sul turnover, Ettore Messina spiega: "Viene fatto nella misura in cui si resta efficaci. Altrimenti succede come agli allenatori delle squadre di calcio: se fanno turnover e continuano a vincere sono scienziati, se i risultati non arrivano sono sprovveduti. Se avremo risposte da tutti com’è successo oggi sarà più facile”.

Olimpia Milano, le prossime gare

L'Olimpia Milano tornerà in campo venerdì 11 ottobre al Forum per il secondo match di Eurolega (primo casalingo) contro il Paris (ore 20,30, poi domenica 13 si torna sempre ad Assago per il derby lombardo di campionato contro Brescia (alle 17)

OLIMPIA MILANO-DINAMO SASSARI TABELLINO





MILANO SASSARI 100-75 (23-14; 57-31; 76-54)

OLIMPIA MILANO: Dimitrijevic 10, Shields 8, Ricci 3, Mirotic 15, McCormack 9; Bortolani 7, Tonut 12, Bolmaro, LeDay 15, Flaccadori 13, Diop 7, Caruso 1. All. Messina.

DINAMO SASSARI: Bibbins 6, Fobbs 24, Bendzius 14, Sokolowski 4, Halilovic; Cappelletti 4, Tambone 5, Veronesi 3, Udom, Vincini 2, Renfro, Trucchetti. All. Markovic.

NOTE: Da 2: MI 27-40; SS 16-29. Da 3: MI 7-18; SS 12-33. Liberi: MI 25-29; SS 7-7. Rimbalzi: MI 39 (Shields 5); SS 21 ( Bendzius 5). Assist: MI 21 (Dimitrijevic 6); SS 15 (Cappelletti 4).