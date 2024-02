Lewis Hamilton, da Nicole Scherzinger a Kendall Jenner e... fidanzate e flirt famosi del pilota Ferrari

Lewis Hamilton, da Nicole Scherzinger a Kendall Jenner e... fidanzate e flirt famosi del pilota Ferrari

Lewis Hamilton fuoriclasse in pista (7 titoli mondiali e 103 Gp vinti di F1 in carriera), ma in questi anni è stato anche protagonista sul terreno del... gossip. Donne bellissime, tra fidanzate e flirt su sui le cronache rosa hanno scritto, raccontato o ricamato.

Nel 2002 il futuro pilota della Ferrari ha frequentato la stupenda modella Danielle Lloyd, Miss Inghilterra e Miss Regno Unito, concorrente al Grande Fratello Vip inglese: una storia di sei mesi, poi sono rimasti in rapporti d'amicizia. Successivamente Danielle si è sposata con l'ex calciatore Jamie O'Hara, da cui ha avuto due figli (la coppia ha poi divorziato).

Dal 2003 al 2007 Lewis Hamilton ha avuto una relazione con Jodie Mae, figlia del magnate di Hong Kong Ma Bo-kee e proprietaria della multinazionale di occhiali da sole Moulin. Quindi, Nicole Scherzinger, ex cantante delle Pussycat Dolls: probabilmente la storia più celebre di Lewis Hamilton e certamente la più lunga, otto anni dal 2007 al 2015.

Dopo di lei, una serie di flirt veri o presunti. Nel 2016 la cantante Rita Ora fu presente a diverse gare di Lewis Hamilton e venne paparazzata con lui in alcuni viaggi. Storia però mai ufficializzata. Poco dopo si parlò anche di una frequentazione con Kendall Jenner, la sorella di Kim Kardashian. Nessuna conferma neppure sul rapporto tra il fuoriclasse che i tifosi della Ferrari aspettano sulla Rossa e la pop star Nicki Minaj, i due vennero fotografati in atteggiamenti intimi a Dubai. Tra il 2017 e il 2019 si parlò del flirt con la supermodella canadese Winnie Harlow, capace di affermarsi sulle passerelle nonostante la sua malattia, la vitiligine. Nel 2019 Lewis Hamilton conquistò la bellissima Cindy Kimberly, modella spagnola, di origini olandesi e indonesiane (diventata famosa grazie a un post del cantante canadese Justin Bieber nel 2015).

Nell'estate 2023 le cronache di gossip si scaldaarono sugli avvistamenti di Lewis Hamilton con la cantante colombiana Shakira.

E siamo a dicembre 2023, il fuoriclasse di Formula 1 ha passato il capodanno a Rio de Janeiro con la 25enne modella brasiliana Juliana Nalu.