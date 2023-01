Lia Lewis, regina del freestyle: dalla danza classica alle acrobazie col pallone stile Messi

Lia Lewis, la freestyler del pallone incanta i tifosi di calcio

Lia Lewis incanta tutti col pallone: la freestyler fa numeri da fuoriclasse che conquistano i tifosi di tutto il mondo sul web: da Instagram al suo canale youtube, la bellissima 25enne ragazza inglese (cresciuta in Francia) aggiorna quotidianamente i follower con le sue acrobazie da Pallone d'Oro (ha vinto ad esempio il Red Bull Street Style Championship) e che le sono valse la nomination tra le migliori social media influencer del calcio mondiale ai Globe Soccer Awards 2022.

Lia Lewis, dalla danza classica a freestyler col pallone da calcio

"Non ho mai giocato a calcio o a qualsiasi sport che coinvolgesse una palla quando ero piccola. Sono stata una ballerina classica per 18 anni, studiando al Conservatoire of Ballet and Contemporary di Londra. Ma una volta finito il corso, ho deciso che non volevo più fare la ballerina. È stato quando mi sono imbattuto nei video di freestyle sui social media che ho capito subito che era quello che volevo fare nella vita e ho iniziato a praticare i miei primi kick-up nell'agosto 2018", ha raccontato qualche tempo fa Lia Lewis.



"All'inizio ero terribile. Non avevo alcun talento. Mi ci è voluto molto tempo per imparare a fare i kick-up. Ma ho fatto ginnastica quando ero più giovane, quindi naturalmente sono abbastanza flessibile. Dopo un anno e mezzo di allenamento ogni giorno da due a cinque ore, ho iniziato a diventare coerente con i miei trick, ed è allora che ho iniziato a creare il mio stile e a trovare la mia strada", le parole di Lia Lewis.

E ancora: "La danza è completamente diversa dal freestyle. Quando balli ti mostri al pubblico. Nel freestyle, stai guardando i tuoi piedi, quindi è un'arte completamente diversa. La danza mi ha aiutato in qualche modo con il mio freestyle, perché so quanto devo essere severo con me stesso e quanto devo lavorare sodo per arrivare in cima. In un certo senso ho portato quella mentalità nel freestyle".