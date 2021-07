Locatelli-Juve: trovata la formula per il prestito, Pjanic resta un'opzione

Locatelli-Juve: il Sassuolo avrebbe proposto ai bianconeri un prestito oneroso con riscatto obbligatorio a 35 milioni più bonus. Pjanic resta un'alternativa

La trattativa tra Juventus e Sassuolo per il trasferimento di Manuel Locatelli sembra aver avuto una robusta accelerata nelle ultime ore. Il club emiliano aveva rifiutato la prima offerta bianconera di 5 milioni per il prestito biennale e 25 milioni per il riscatto più bonus perché lontana dai 40 milioni richiesti per il cartellino del centrocampista. L'obbligo di riscatto, poi, sarebbe scattato solo in caso di qualificazione alla Champions League nella seconda stagione. La Juventus avrebbe provato a inserire una contropartita tecnica ma non è riuscita a convincere i neroverdi.

Locatelli-Juve: trovata la formula per il prestito con riscatto obbligatorio

L'Arsenal sarebbe stato disponibile a pareggiare la richiesta del Sassuolo ma la volontà di Locatelli è quella di trasferirsi a Torino ed è per questo che la trattativa continua. Il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, pare abbia avanzato alla Juventus nelle scorse ore l'offerta definitiva: prestito biennale da 8-10 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 35 milioni più 10 di bonus (5 praticamente scontati e 5 molto difficili da raggiungere).

Pjanic-Juve: il bosniaco titolare in amichevole ma resta sul mercato

Il nuovo tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, vede in Locatelli il perno su cui costruire il centrocampo per la prossima stagione e il primo obiettivo di mercato. Se però la trattativa non proseguisse sui giusti binari, il club di Torino non esclude il ritorno di Miralem Pjanic. Sebbene il tecnico dei blaugrana Koeman lo abbia schierato titolare nell'amichevole con il Nastic, il bosniaco è sul mercato. Oltre alla Juventus anche il Tottenham dell'ex Paratici avrebbe messo gli occhi su Pjanic.