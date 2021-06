Lorenzo Pellegrini: il calciatore italiano più corteggiato non è agli Europei

Nonostante il grande dispiacere per aver dovuto lasciare il ritiro della nazionale a causa di un infortunio, proprio alla vigilia dell’esordio negli Europei, Lorenzo Pellegrini è davvero un protagonista assoluto dell’estate calcistica.

Il centrocampista della Roma ha ammiratori sia in Spagna, dove potrebbe accasarsi al Barcellona, sia in Inghilterra, dove Tottenham e Liverpool sono in cima alla lista delle pretendenti.

Proprio per non lasciarsi sfuggire uno dei migliori talenti del nostro calcio, Josè Mourinho ha chiesto alla dirigenza giallorosso di blindare Pellegrini con un nuovo contratto.

Quello attuale scadrà nel 2022, mentre il nuovo accordo proposto all’entourage del giocatore prevede un’estensione fino al 2025, a tre milioni netti a stagione.