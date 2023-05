Luciano Spalletti, dietro il successo Tamara: ecco chi è la compagna

Luciano Spalletti, chi è la compagna Tamara Angeli

Luciano Spalletti è entrato di diritto nella storia del calcio italiano, ma anche di quello europeo. Dopo 33 anni ha riportato lo scudetto a Napoli. Un titolo che l’allenatore toscano ha dedicato alla sua famiglia, abbandonandosi alle lacrime.

Ai figli e alla sua compagna, Tamara Angeli, ha espresso grande affetto. Come scrive Virgilio sport, accanto all’allenatore del Napoli campione d’Italia, c’è da decenni Tamara Angeli con la quale condivide la cura e la gestione – a cui partecipa l’intera famiglia – della sua azienda agricola “La Rimessa” in Toscana, precisamente nel Chianti dove Spalletti si occupa principalmente dei vigneti, sua grande passione.

I due si sono conosciuti quando Spalletti era un calciatore dello Spezia. Secondo un aneddoto riportato dal giornalista Mario Sconcerti, Tamara vendeva porta a porta gli abbonamenti del quotidiano L’Unità. Spalletti si abbonò per circa 19 volte e alla ventesima sottoscrizione le chiese un appuntamento.

Oggi Tamara si occupa dell’agriturismo e dei figli, facendo la spola tra il Chianti e Milano, dove la figlia minore frequenta ancora la scuola (è nata nel 2011).

Di lei sono rarissime le immagini: non è una donna particolarmente mondana, ha cercato sempre di concentrarsi sugli impegni lavorativi e familiari, rimanendo fuori dal clamore legato all’attività di allenatore del compagno. A Napoli si è vista pochissimo e in contesti di estrema discrezione. Anche a Milano, è stata vista poche volta mentre andava a prendere la figlia a scuola o in pochissime serate ufficiali.