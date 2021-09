Lucrezia Lando, che coppia con Iannone a Ballando con le Stelle 2021. FOTO

Lucrezia Lando, che coppia con Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021

La nuova avventura di Andrea Iannone si chiama Ballando con le Stelle 2021. L'ex campione della MotoGp scende in pista nel talent dance show della Rai con Lucrezia Lando: "Cambia la pista ma la grinta è sempre la stessa…", ha scritto la ballerina sui social. Taggando lo stesso Iannone a cui ha chiesto. "Pronto?". E lui sulla sua pagina Instagram ha messo la foto con Lucrezia: "Ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere… Sono nella m...", il commento divertito di Iannone (nel 2020 la ballerina aveva trionfato con Gilles Rocca). C'è da scommettere che saranno grandi protagonisti nel programma di Milly Carlucci che andrà in onda su Rai1 dal 16 ottobre al 18 dicembre.

Lucrezia Lando è ballerina di grande talento, ma colpisce i followers anche la sua sensualità. Nei giorni scorsi aveva pubblicato alcuni selfie che mettevano in risalto la sua bellezza mozzafiato. "Bombaaaaa", il commento di Gessica Notaro (protagonista a Ballando con le Stelle nel 2018). Impossibile darle torto.

Il mare, i ricordi dell'estate e un lato B da sogno: Carolina Stramare nei giorni scorsi ha pubblicato una foto spettacolare che i suoi follower hanno decisamente apprezzato. "Questa notte ho fatto un sogno, c’era tanto azzurro e io stavo così bene in mezzo a quell’infinito", ha scritto la 22enne modella (Miss Italia 2019) e attuale volto della serie B sulla piattaforma online Helbizz Live.

Paola Ferrari incanta i tifosi del calcio italiano. Non solo con la sua competenza e il suo charme sugli schermi Rai (dalla Domenica Sportiva a Novantesimo Minuto). Anche dai social arriva la standing ovation di follower e ammiratori. Nei giorni scorsi una sua foto in bikini al mare ha scatenato una pioggia di like. "Niente filtri. Solo mare e sole", ha scritto Paola Ferrari. "Veramente divina", si legge tra i commenti. "Sei una dea". E ancora: "Grande persona, grande giornalista, stupenda donna. La prova che la naturalezza batte tutto"

