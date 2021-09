Veline Striscia 2021: Giulia Pelagatti super sportiva. E Talisa Ravagnani..

Veline Striscia la Notizia 2021: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, chi sono

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani: Striscia la Notizia 2021 presenta le due veline dell'edizione 2021/2022. Raccolgono il testimone, dopo quattro anni sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, da Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta.

Chi sono le due nuove veline? Giulia Pelagatti è una super sportiva (nuoto, pattinaggio, karate, ginnastica artistica e ritmica). Talisa Jade Ravagnani ha nel suo background gli Studi internazionali, tanto sport e fin da piccola una grande passione per la danza. Entrambe sono state ex concorrenti ad Amici di Maria De filippi. E da lunedì 27 settembre debuterranno a Striscia la Notizia. Andiamo a scoprire chi sono le due nuove veline.

Veline Striscia la Notizia 2021: Giulia Pelagatti

Giulia Pelagatti, 22 anni, toscana: è lei la nuova Velina mora di Striscia la notizia. Nata a Prato il 5 aprile del 1999, vive con la famiglia tra il mare della Versilia e la campagna di Carmignanello fino ai 17 anni.

Giulia Pelagatti, velina sportiva a Striscia la Notizia

Lo sport, di qualunque tipo, è la sua grande passione: nuoto, pattinaggio, karate, ginnastica artistica e ritmica, insomma prova un po’ tutto. Finché a 11 anni si innamora definitivamente della danza sportiva, che studia con ottimi risultati. Così nel 2011 vince il campionato europeo di Disco Dance in Danimarca e, a seguire, il mondiale di Modern e di Jazz in Polonia e quello di Show Dance in Germania. Nel 2012 si avvicina alla danza classica e contemporanea, raggiungendo altri importanti traguardi: primo premio al “Concorso Internazionale Expression” a Danza in fiera, primo premio al “Concorso Internazionale Danza sì”, primo premio al “Concorso Internazionale Città di Pinerolo”, primo premio al “Festival Ballet”.

Giulia Pelagatti, da Amici a Striscia la Notizia 2021

Nel 2016 il debutto in televisione: nella scuola di Amici di Maria De Filippi (Canale 5, stagione 2016-2017), dove resta per cinque intensi mesi. Da quel momento in poi viene scelta per il corpo di ballo di diversi programmi tivù: Celebration (Raiuno, 2017), Music (Canale 5, 2017), Domenica In (Raiuno, 2018), The Voice (Raidue, 2018), 55 Passi nel sole (Canale 5, 2019), Colorado (Italia 1, 2019), Concerto di Natale in Vaticano (Canale 5, 2019), Enjoy (Italia 1, 2020), Il Cantante mascherato (Raiuno, 2021), Felicissima Sera (Canale 5, 2021).

In quanto a gusti musicali, Giulia si definisce “vecchia dentro”. È una grande fan di Lucio Dalla, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Francesco Guccini. E soprattutto di Mina, il suo idolo. «Mi piace il modo in cui questi cantanti parlano della vita nei loro testi, come raccontano il quotidiano, l’amore, l’amicizia. Forse mi piacciono così tanto perché in fondo mi sento un po’ una donna di altri tempi», dice Giulia, che quando non lavora prende la valigia e scappa, ama viaggiare e immergersi in altre culture.

Giulia Pelagatti, le prime parole da Velina di Striscia la Notizia 2021

Sull’esperienza da Velina dichiara: «Non potrei essere più felice di così. Entrare nella grande famiglia di Striscia la notizia è un grande onore perché con i programmi di Antonio Ricci ci sono cresciuta. Da bambina ero incollata allo schermo davanti alle cadute di Paperissima, poi più da grande ho iniziato a seguire le inchieste di Striscia, che ancora oggi mi permettono di restare aggiornata su quello che succede e che non va nel nostro Paese. Vedo il ruolo di Velina come un grande passo, ma sento anche tanta responsabilità che sicuramente mi farà crescere e diventare un’artista e una donna più forte».

Veline Striscia la Notizia 2021, Talisa Jade Ravagnani

Talisa Jade Ravagnani, 20 anni, è la nuova Velina bionda di Striscia. Nasce a Milano, da papà italiano e mamma americana, ma ha solo 3 anni quando si trasferisce con la famiglia a Dubai.

Talisa Ravagnani, sport e danza per la nuova velina di Striscia la Notizia

Studi internazionali, tanto sport e fin da piccola una grande passione per la danza. E poi ci si mette pure il caso: a 14 anni va a trovare la sorella che vive a Los Angeles e, quasi per gioco, partecipa a un’audizione. Viene scelta. Ed entra così in una delle compagnie più conosciute negli Stati Uniti, la Millennium Dance Complex, con cui lavora per diversi anni.

Nello stesso periodo debutta anche nel mondo della moda, sfilando per agenzie importanti come Next Models e Luber Roklin Entertainment. Una cosa di famiglia, visto che la mamma era stata una famosa modella, apparsa su riviste importanti come Vogue. E pure il nonno è un nome conosciuto negli States: Joe Torre, famoso giocatore e manager del baseball americano.

Talisa ha nel suo curriculum un’esperienza importante con Disney in America, come ballerina in programmi televisivi e diversi eventi, per cui ha collaborato con grandi artisti internazionali. Compresa Selena Gomez, con la quale ha danzato nel videoclip del singolo “Look at me now” e agli American Music Awards (2019).

Talisa Jade Ravagnani, da Amici a Striscia la Notizia 2021

Nel 2019 lascia Los Angeles ed esordisce nella televisione italiana nel programma Amici di Maria De Filippi (Canale 5, edizione 2019-2020), dove torna da professionista nella stagione seguente. Nell’estate 2020 conosce Giulia Pelagatti (la nuova Velina mora, anche lei ex concorrente di Amici), con cui condivide casa per un certo periodo a Genova: è il primo caso di Veline già amiche prima di arrivare al Tg satirico.

Nel 2020 Talisa è anche nel corpo di ballo del programma Il cantante mascherato (Raiuno) e nello show di fine anno di Raiuno L’Anno che Verrà (Raiuno). Recentemente è stata protagonista del videoclip del brano “Psycho” di Arisa.

Talisa Ravagnani, le prime parole da Velina di Striscia la Notizia

«Non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura e di fare mille scherzi al Gabibbo», dichiara Talisa Jade. E aggiunge: «È un grande onore. Ho tantissima voglia di crescere come ballerina e artista a 360 gradi e so che Striscia è il posto migliore per farlo. Il mio sogno è quello di diventare un punto di riferimento per tutte le persone appassionate di danza, dare loro consigli e confrontarci a vicenda».