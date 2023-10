Lukaku atteso a San Siro con la maglia della Roma. Il ritorno sia senza fischi

Lukaku atteso a San Siro contro l'Inter e con la maglia della Roma. Il ritorno sia senza fischi e veleni

È molto atteso il ritorno, domenica sera, di Lukaku, con la Roma, a San Siro, dopo il discusso addio, in estate, all’Inter. I tifosi nerazzurri avevano preparato 50 mila fischietti, poi vietati, per accoglierlo, mentre Mourinho (il coach del Triplete del club di Moratti, che sarà in tribuna per l’ennesima squalifica) ha difeso Romelu.

Certo, i fans della “Beneamata” hanno facoltà di fischiare il centravanti, ma non sono da sottovalutare le parole di Tiago Pinto, il connazionale di Mou, direttore sportivo del club giallorosso: “Tutti noi del mondo del calcio abbiamo grandi responsabilità sociali. Chi diffonde l'odio fa male al calcio. E quanti cercano di alimentare la folla contro di Lukaku sono gli stessi che, un anno fa, celebrarono la scelta di Mkhitaryan e, due anni fa, esaltarono l’arrivo a Milano di Dzeko, ex Roma”. No ai fischi e ai veleni! Sia una sfida corretta-e ben diretta da Fabio Maresca-tra due grandi goleador, il giallorosso Romelu Lukaku, 30 anni, belga di Anversa, e il nerazzurro Lautaro Javier Martinez, 26 anni, campione del Mondo con l’Argentina.