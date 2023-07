Lukaku-Juventus, offerta per strappare Big Rom ai bianconeri. E Vlahovic...

Lukaku-Juventus, l'Arabia Saudita ci (ri)prova. Lui vuole la Juve

Romelu Lukaku attende di capire il suo futuro da Londra. Il Chelsea parte in tournéè, ma Big Rom resta nella capitale inglese insieme agli altri 'esuberi' blus (da Ziyech a Aubameyang). L'ex attaccante dell'Inter ha subito un nuovo corteggiamento dall'Arabia Saudita (fondo Pif che nel frattempo è in pressing per Lautaro dall'Inter): pronti 60 milioni per lui e 50 per il suo cartellino. Un affare che il Chelsea avrebbe già chiuso da tempo. Il centravanti del Belgio no. Rimanda ancora al mittente le proposte. Lukaku aspetta la Juventus: Masimiliano Allegri ne farebbe il perno dell'attacco bianconero che andrebbe a caccia dello scudetto, ma Giuntoli non può chiudere l'affare.

Lukaku-Juventus e il nodo Vlahovic. Psg fermo, sondaggio Real Madrid. Il valzer delle punte (fermo) nel calciomercato mondiale

Prima va venduto Dusan Vlahovic. Venduto, non svenduto. L'ex stella della Fiorentina non èsarà reduce da una stagione super (condizionata dalla pubalgia, non dimentichiamolo), ma ha 23 anni, grandi doti e la sua completa esplosione a bomber di levatura mondiale potrebbe essere dietro l'angolo. Dunque, per meno di 75-80 milioni la Juventus non parla proprio della sua cessione (e quindi non ha in mano i 40 mln da girare al Chelsea per Lukaku). Il Psg? Da settimane viene accostato a Vlahovic, ma il club francese è diviso al suo interno: c'è chi sarebbe pronto a puntare tutto su Dusan e chi spinge per Gonçalo Matias Ramos, 22enne stella emergente del Benfica. Tradotto: da Parigi è tutto fermo. Il Bayern Monaco segue, non da ora l'attaccante della Juventus, ma non affonda il colpo. Così come il Manchester United.

E sullo sfondo, nel domino delle prime punte mondiali, c'è da capire il destino di Harry Kane, obiettivo primario per molti di questi club (il centravanti inglese lascerebbe Londra, ma il Tottenham non fa sconti sul suo cartellino). Oltre a Viktor Osimhen che il Napoli vuol rinnovare (è a due anni dalla scadenza, al momento la fumata bianca non è stata trovata), ma di frotne a una proposta davero indecente (sopra i 150 milioni) verrebbero inevitabilmente fatte delle riflesioni.

Infine, tornando a Vlahovic, la notizia dell'ultima ora è il sondaggio del Real Madrid: Carlo Ancelotti, che ha perso Karim Benzema (il Pallone d'Oro è volato in Arabia Saudita per chiudere la sua carriera) ha pensato anche a Dusan per l'attacco blanco. Però, con un Mbappè alla porta (quest'anno pagando il Psg o fra un anno a parametro zero?), Florentino Perez non accenna voli pindarici per il gioiello della Juve e punta al prestito oneroso con diritto di riscatto. Così l'affare non si fa. E Lukaku resta bloccato a Londra.