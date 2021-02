Lukaku-Real Madrid, allarme Inter: Florentino Perez all'attacco

Il Real Madrid vuole un top player in attacco. Florentino Perez torna a caccia di un colpo galactico, dopo che la scorsa estate il club blanco aveva scelto di non fare mercato (alla luce della grave crisi mondiale per la pandemia covid). In Spagna spunta a sorpresa, ma non troppo il nome di Romelu Lukaku.

Lukaku, Real Madrid all'assalto. Sulla lista di Florentino Perez con Haaland e Mbappé

Il centravanti dell'Inter (che vale almeno 90 milioni) è nella lista dei desideri, anche se il primo obiettivo non sarebbe lui. Nella griglia del Real Madrid ai primi due posti ci sono il 20enne fenomeno norvegese Erling Haaland (che fra un anno avrà una clausola in uscita da 75 milioni, mentre la prossima estate chi lo vuole dovrà passare dalle richieste del Borussia Dortmund) e il 22enne gioiello francese Kylian Mbappé (in scadenza nel 2022, trattative in corso, ma non semplici con il Psg).