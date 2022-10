Lukaku ancora out: Inter, Inzaghi non recupera Big Rom. Correa-Brozovic...

Lukaku infortunio: slitta il rientro. Niente Inter-Salernitana

Romelu Lukaku deve rimandare il suo rientro in campo. L'attaccante belga dell'Inter, fuori dal match perso contro la Lazio il 26 agosto (Big Rom ha saltato 10 partite in questo inizio di stagione), salta anche la sfida di San Siro contro la Salernitana.

Lukaku, Fiorentina-Inter o Viktoria Plzen? Inzaghi aspetta il rientro di Big Rom

Simone Inzaghi conta a questo punto di averlo a disposizione per la trasferta sul campo della Fiorentina in programma sabato 22 ottobre alle 20,45 e in vista della successiva sfida del 26 ottobre contro il Viktoria Plzen (appuntamento importantissimo in vista della corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions League ora più vicina grazie allo splendido pareggio 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona).

Correa pronto per Inter-Salernitana

Buone notizie invece per Joaquin Correa: l'attaccante argentino è tornato a lavorare con il gruppo e punta alla panchina per Inter-Salernitana in programma domenica 16 ottobre alle 12,30 (dove con tutta probabilità verrà confermata la coppia d'attacco composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez).



Romelu Lukaku (Lapresse)



Brozovic rientro: Juventus-Inter!

Marcelo Brozovic lavora per il rientro in campo. Il centrocampista croato potrebbe esserci per Bayern Monaco-Inter del primo novembre (ultima giornata di Champions League, i nerazzurri sperano di arrivare a Monaco di Baviera già con il pass per gli ottavi di finale: fondamentale battere il Viktoria Plzen il 26 ottobre). Brozo potrebbe essere tra i convocati per poi tornare titolare a Torino contro la Juventus il prossimo 6 novembre