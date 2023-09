Lukaku, gol da record. Poi Big Rom sbotta: "Questa è la put... verità"

Lukaku gol da record in Torino-Roma

Romelu Lukaku è stato protagonista a Torino nel match di domenica sera che ha visto Big Rom andare a segno (1-1 il finale tra la Roma e i granata di Juric).

Terza rete per l'ex attaccante dell'Inter con la maglia della squadra giallorossa - che cerca il cambio di passo in campionato dopo un inizio complicato (la squadra di Mourinho con 5 punti in 5 partite è a meno dieci dall'Inter capolista) - e 59° in serie A su cento presenze. Solo 5 giocatori hanno fatto meglio di lui: Trézéguet (63), Montella (64), Shevchenko (64), Higuaín (65) e Cristiano Ronaldo (81).

Roma, sfogo social di Lukaku: "Mi hanno insultato, è la putt**a di una verità"

Lo sfogo social di Romelu Lukaku (Instagram romelulukaku)



Poi il fuoriclasse belga si è concesso uno sfogo sui social. "Mi hanno insultato. È questa la putt... di una verità". Parole di Lukaku corredate da una emoticon in versione zen e una nuvoletta pensierosa.

