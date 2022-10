Maignan torna prima di gennaio? Il portiere del Milan ci crede

Maignan rientro infortunio: il portiere del Milan ci prova per i Mondiali di Qatar 2022

Mike Maignan non si arrende: l'infortunio muscolare che lo tiene fuori (lesione al soleo della gamba sinistra) e gli farà saltare gli ultimi sei match del 2022 da qui al 13 novembre con la maglia del Milan (Dinamo Zagabria e Salisburgo in Champions League, Torino-Spezia-Cremonese-Fiorentina in serie A) rischia di costargli la convocazione ai Mondiali di Qatar 2022 con la Francia di Deschamps.

Ma il portiere rossonero (MVP della serie A 2021/2022 nel suo ruolo) prova il recupero in extremis e secondo L'Equipe avrebbe deciso di farsi curare dallo staff medico della Francia. Magic Mike vola dunque a Clairefontaine nella speranza di abbattere la prognosi per il suo infortunio (varia tra le 4 settimane e i 45 giorni) ed essere presente alla massima rassegna calcistica iridata.

Mike Maignan (Lapresse)



Sarà comunque il Milan a occuparsi della riabilitazione di Maignan, stabilire le tempistiche del recupero, senza forzare inutilmente solo per provare a mandarlo in Qatar.