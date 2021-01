Manuel Locatelli: Manchester City supera la Juventus nella corsa all'ex Milan

Manuel Locatelli sta vivendo la stagione della consacrazione (a settembre ha anche debuttato con la nazionale di Roberto Mancini) e i top club mondiali se ne sono accorti (non da oggi): l'ex centrocampista uscito dal settore giovanile del Milan (protagonista di un gol partita contro la Juventus: un missile imparabile per Buffon quando aveva 18 anni) nel Sassuolo di De Zerbi è cresciuto tantissimo diventando un giocatore completo. Centrocampista centrale tecnicamente forte, con ottime doti di costruzione e di interdizione, oggi Manuel Locatelli è uno dei pezzi pregiati del mercato. La Juve aveva pensato a lui già la scorsa estate e continua a seguirlo. Ma dovrà stare alla concorrenza del Manchester City. Pep Guardiola ha messo gli occhi su di lui e, secondo il Daily Mail, i Citizen sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di sterline per portarlo in Premier League.

Nei giorni scorsi il suo agente, Stefano Castelnuovo era tornato anche sulla trattativa con la Juventus della scorsa estate. A un certo punto Manuel Locatelli sembrò molto vicino a vestire la maglia bianconera. "C’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano", le parole del procuratore a Tuttosport. "Nel mercato può succedere di tutto. Non mi stupirebbe se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo". Il ritorno al Milan invece pare improbabile: "In rossonero ci è cresciuto e sarà sempre grato alla società, ma credo che Manuel preferisca un'esperienza diversa, Italia o estero non fa differenza". Juventus e Manchester City sono pronte.