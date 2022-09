Maria Del Mar, la Wag conquista una stella della serie A. Gossip-Foto

Maria Del Mar e Kevin Bonifazi del Bologna, il gossip

Il difensore del Bologna, Kevin Bonifazi e Maria Maria del Mar: ecco la nuova coppia glamour tra calcio e spettacolo. La bellissima attrice, modella e showgirl spagnola sembra aver fatto conquistato il cuore del 26enne calciatore italiano - ex Torino e Udinese - che oltre a essere un ottimo giocatore viene considerato uno dei più belli della serie A dal pubblico femminile.

La conduttrice iberica - ex fidanzata dell'attore argentino Matioas Alè e trasferitasi in Italia per ragioni di lavoro - ha pubblicato una storia su Instagram mentre è abbracciata in ascensore a Bonifazi che da buon difensore... attua una marcatura stretta nei suoi confronti.

Maria Del Molar e Kevin Bonifazi (Instagram Story Maria Del Molar)



Chi è Maria del Molar, attrice che ha conquistato Kavin Bonifazi

Maria del Mar è nata a Madrid, in Spagna nel 1964 e si trasferisce in Canada per frequentare gli studi. Ha due figli maschi ed è spostata. Dal 2001 al 2003 partecipa alla serie televisiva Blue Murder nel ruolo di Victoria Castillo, interpretazione che la rende nota.