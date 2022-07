Maria Sharapova è diventata mamma, l'annuncio via social

Maria Sharapova è diventata mamma, via social presenta il primogenito Theodeore

L'ex tennista Maria Sharapova è diventata mamma. Dai campi da tennis alla maternità, la sportiva ha scelto di vivere con grande riservatezza la sua gravidanza. Infatti, ha abbunciato di essere in dolce attesa, via social, solo quando il pancione era già bello grosso e centellinando le foto. La nascita del suo primogenito è un grande evento e l'ha condivisa con i suoi numerosi follower. Si è presa qualche giorno per assaporare la bella novità, ma poi è arrivato il post con il suo Theodore tra le braccia e il marito Alexander Gilkes accanto.

"Theodore, 01/07/2022. Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare", ha scritto la Sharapova a corredo del post.

Maria e Alexander fanno coppia dal 2018. A dicembre 2020 lui le aveva chiesto la mano regalandole un anello fatto realizzare su misura, un gioiello dal valore stimato di 400mila dollari in oro bianco e argento con un diamante e uno smeraldo.