Marta Bassino oro ai Mondiali di sci: trionfo SuperG. Brignone e Goggia...

Marta Bassino oro ai Mondiali di sci in Super-G. "Ho tremato fino alla fine"

"Ho tremato fino alla fine, sopra mi davano tutte mezzo secondo - ha detto Marta Bassino alla 'Rai' dopo aver vinto la medaglia d'oro in Super-G ai Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel - Non è poco da recuperare. E' stato un patimento, sono felice. Devo ancora realizzare bene, sono su di giri. E' bellissimo. La mia prima vittoria in SuperG ai Mondiali, è incredibile. Ho solo pensato di sciare come so, la differenza l'ha fatta il voler spingere a tutte le curve. Il parallelo era stato bello, ma oggi è una vittoria forte e incredibile. Sono senza parole, sono contenta di me stessa e meravigliata di aver sciato così bene. Sono felice, è il coronamento del lavoro, della costanza, di quello che c'è dietro. Mi è spiaciuto lunedì, ma ho deciso di voltare pagina e guardare al lato positivo. Al Mondiale è inutile guardarsi indietro e avere rimpianti, ho sbagliato ma ho cercato di avere sensazioni positive per oggi. Bello esserci riuscita. Domani riposo, poi farò un po' di gigante e poi torniamo per il parallelo"

Mondiali sci, Bassino trionfa nel superg davanti a Shiffrin. Seconda medaglia d'oro per l'Italia

Marta Bassino trionfa nel SuperG ai campionati del mondo di sci alpino di Courchevel-Meribel e vince la seconda medaglia d'oro per l'Italia nella rassegna iridata francese dopo quella di Federica Brignone in combinata. La piemontese si impone con il tempo di 1'28"06 davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'28"17) che centra la medaglia d'argento. Bronzo ex-aequo per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Cornelia Huetter (1'28"39). Ottava l'altra azzurra Federica Brignone (1'28"61), undicesima Sofia Goggia (1'28"82), quindicesima Elena Curtoni (1'29"07). Per Marta Bassino, 26 anni, è il secondo titolo iridato, dopo quello conquistato nel parallelo a Cortina nel 2021.

