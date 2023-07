Massimo Mauro infarto mentre giocava a padel. L'ex calciatore operato

Massimo Mauro infarto mentre giocava a padel: operato d'urgenza

Massimo Mauro è stato colpito da un infarto mentre era in vacanza in Calabria. Il malore, secondo quanto riferito all'Ansa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, è arrivato mentre il 61enne ex centrocampista di Juventus e Napoli, oggi opinionista televisivo (per anni a Sky, ora a Mediaset) stava giocando a padel.

Inizialmente sembrava trattarsi solo di un'indigestione - riporta Sportmediaset - ma poi è stato contattato un medico e l'ex calciatore e dirigente sportivo è stato portato in ospedale. Sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno riscontrato un infarto in corso, Mauro è stato subito operato. Secondo quanto si apprende, l'intervento sarebbe andato bene e l'ex di Juve e Napoli fortunatamente non sarebbe più in pericolo

Lo Massimo stesso Mauro ha tranquillizzato tutti parlando proprio con la sua Onlus: "In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato"