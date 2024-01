Matteo Berrettini, doccia fredda: Australian Open, ansia per il tennista

Matteo Berrettini si ritira al Kooyong Classic alla vigilia dell'Australian Open: niente match con Thiem

Matteo Berrettini si ritira dal Kooyong Classic, torneo esibizione che precede l'Australian Open, primo Slam della stagione in programma a Melbourne (14-28 gennaio). Il tennista italiano avrebbe dovuto giocare contro Dominic Thiem il secondo match del programma ma non scenderà in campo: l'austriaco affronterà Francisco Cerundolo.

L'ex numero 6 del ranking Atp non gioca dal 31 agosto quando affrontò al secondo turno dello Us Open Arthur Rinderknech (ritirandosi sul 6/4, 5/3 per il francese). Era stato costretto a saltare anche le finali di Coppa Davis vinte dall'Italia di Sinner, Arnaldi, Sonego e Musetti (con Matteo che, pur non potendo giocare, ha vissuto la settimana al fianco del gruppo azzurro). Il tennista romano si era iscritto al torneo per testare la propria forma fisica in vista dell'Australian. Possibile che sia un forfait per precauzione.

Ma a questo punto dovrà esordire direttamente nel primo Slam del 2024 e sarà un primo turno tutt'altro che semplice visto che l'avversario è il greco numero 7 del mondo Stefanos Tsitsipas (con cui si è allenato nei giorni scorsi sulla Rod Laver Arena sotto gli occhi del nuovo tecnico Francisco Roig - l'uomo che ha lavorato epr 17 anni al fianco di Rafael Nadal), finalista l'anno scorso quando venne sconfitto da Novak Djokovic (a proposito: il sorteggio ha portato a un tabellone con possibile semifinale tra Nole e Jannik Sinner).