Mbappé-PSG: 80 milioni non pagati al francese tra stipendio e bonus: avvocati al lavoro

Indiscrezioni clamorose sul fronte Kylian Mbappé e il Psg. Secondo l'Equipe gli avvocati del fuoriclasse francese e quelli del club di Nasser Al-Khelaifi sarebbero al lavoro su una disputa questione economica: all'attaccante non sarebbe stato versato lo stipendio per il mese di aprile e nemmeno un bonus risalente al mese di febbraio. La stella della nazionale francese chiede al Psg circa 80 milioni di euro di arretrati. Mbappè sta portando a termine una stagione che lo ha visto segnare 44 gol in 48 partite e che ha visto il Psg vincere campionato francese, coppa di Francia e arrivare in semifinale di Champions League.

Il contratto tra club e giocatore è in scadenza al 30 giugno 2024, poi Kylian sarà libero di accordarsi a parametro zero con un altra squadra, ossia il Real Madrid. Secondo Marca firmerà un quinquennale da 26 milioni netti a stagione più ricchi bonus.

Mbappè: da bambino ero un tifoso del Milan e dicevo sempre che un giorno ci avrei giocato

Intanto Mbappé era in Italia martedì sera per ricevere il premio di miglior giocatore per il Globe Soccer Europe Awards. L'attaccante è stato premiato a Cala di Volpe, in Sardegna e ha anche parlato ai microfoni di Sky Sport. "Da piccolo sognavo di essere un calciatore, avevo il sogno di vincere più trofei possibili, ma ora con l'esperienza penso che vale di più dare emozioni, gioia e ispirare le persone che ti vedono, la famiglia, i compagni". Un giorno vedremo Mbappé in Serie A? "Non sappiamo cosa possa accadere, quando ero un bambino ero un tifoso del Milan e dicevo sempre che un giorno ci avrei giocato. Guardo sempre la Serie A e ogni partita del Milan perché io e la mia famiglia siamo sempre stati tifosi, la A è un grande campionato e l'anno prossimo avranno anche più squadre di tutte in Champions, magari ne affronterò qualcuna e verrò lì".