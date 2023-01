Mbappè, Rose Betram sbotta: "Basta bugie, enormi danni alla mia famiglia"

Mbappé, Rose Bertram cancella i gossip

Rose Bertram e Kylian Mbappé: il gossip è esploso dopo che la modella belga e l'attaccante di Psg e Francia sarebbero stati avvistati negli stessi locali di New York in atteggiamenti confidenziali. Tanto è bastato a far partire il tam tam delle cronache rosa di tutto il mondo. Ma l'ex del terzino olandese Gregory Van der Wiel (e mamma di due bambine: Naleya, quattro anni, e Zaylee, un anno) che al Paris Saint-Germain ha giocato dal 2012 al 2016 (ma senza incrociare Mbappé arrivato a Parigi nel 2017) ha rispedito al mittente tutte le voci che la darebbero come nuova fiamma del golden boy del calcio mondiale.

Mbappé, Rose Bertram smentisce i gossip e sbotta: bugie su di me hanno causato enormi danni alla mia famiglia

Rose Bertram su Instagram ha alzato duramente il cartellino rosso cancellando tutti i gossip sul suo conto legati a Kylian Mbappé. "Normalmente non rispondo a pettegolezzi o voci, ma c'è una linea che non dovrebbe mai essere oltrepassata. Nelle ultime settimane, le bugie su di me hanno causato enormi danni alla mia famiglia, a me e a tutti coloro che mi circondano. Il 2023 è iniziato per me con odio e cyberbullismo. Nulla di ciò che è stato detto o scritto è vero in alcun modo. La verità non può venire da uno sconosciuto che non sa nulla della mia vita e si nasconde dietro a uno schermo".





Rose Bertram allarga il discorso: "La cosa peggiore è che al giorno d'oggi la gente crede a qualsiasi cosa, senza bisogno di prove. In un mondo in cui avere visite, click e 'mi piace' è l'unica cosa che conta, a volte ci dimentichiamo che siamo tutti persone e che il cyberbullismo può distruggere vite. Per questo sono costretta a parlare, perché se tutti dicono quello che vogliono, cominceremo a pensare che sia normale. Purtroppo ci sono ancora oggi molte persone che subiscono attacchi ingiustificati e questo mi rattrista molto",

Mbappè e i gossip sentimentali

Dal canto suo nei mesi scorsi invece Mbappè stando alle cronache gossippare avrebbe avuto una storia con la bellissima modella transgender Ines Rau (i due erano stati avvistati al festival di Cannes a maggio e successivamente a ridere e scherzare a bordo di uno yacht) anche se l'attaccante del Psg non ha mai commentato queste indiscrezioni.