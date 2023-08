Melissa Satta e Berrettini, Costa Smeralda caliente. E Matteo vola a Toronto

Berrettini-Satta, vacanze in Sardegna tra amore e relax. Il tennista romano si ricarica in vista dei tornei americani: prima al Master 1000 di Toronto, poi Cincinnati e infine sarà tempo di Us Open (dove lui riuscì a raggiungere la semifinale nel 2019)

Per Matteo Berrettini un po' di meritato riposo post Wimbledon: torneo di ottimo livello dopo i problemi fisici che lo avevano frenato nei mesi passati. Il tennista ha raggiunto gli ottavi di finale vincendo match contro avversari complicati (Sonego, De Minaur e Zverev), perdendo poi al quarto turno contro il vincitore del torneo Carlos Alcaraz (e strappandogli il primo set). Sia Berrettini che Sinner hanno staccato per un paio di settimane al termine dello Slam sull'erba. “Sono d’accordo con la scelta che hanno fatto, dovevano fare un richiamo di preparazione per il cemento americano che è durissimo. Per Sinner è stata una scelta del tutto logica. Berrettini era rientrato in fretta a Wimbledon, ma non aveva svolto una preparazione adeguata”, ha detto l’ex tennista e attuale commentatore Sky Paolo Bertolucci in un’intervista rilasciata a OA Sport.

Matteo Berrettini è pronto per la stagione sul cemento americano: Toronto, Cincinnati (doppio Master 1000) sulla strada che porta allo Us Open. Ottime occasioni per recuperare terreno nelle classifiche Atp (dove è attualmente 38° come ranking).

E anche per Melissa Satta giorni di relax in un 2023 che l'ha vista protagonista in tv (Goal Deejay su Sky e anche una puntata in conduzione del GialappaShow di TV8-Sky, campione degli ascolti tv nelle scorse settimane)

