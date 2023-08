Paperissima Sprint, Marcia Thereza: "La Seleçao mi ha fatto piangere, Neymar il mio numero 10"

Paperissima Sprint, Marcia Thereza: l'insegnamento fondamentale di Antonio Ricci? Nella vita vinci se sei te stessa

Sei al secondo anno di Paperissima Sprint: quali lezioni hai imparato in questi due anni da un professore della tv italiana quale Antonio Ricci?

Sì, sono contentissima di continuare un’esperienza che mi sta letteralmente cambiando la vita e di lavorare in questa famiglia. Da Antonio Ricci ho avuto un insegnamento per me fondamentale: nella vita vinci se sei te stessa. A dire la verità, è stato uno dei primi consigli che mi ha dato, quello di essere me stessa. E io cerco di metterlo in pratica ogni giorno con impegno.

La mora e la bruna, in cosa siete simili e in cosa diverse?

Valentina e io siamo molto simili nell’impegno che mettiamo in ogni cosa che facciamo e nel fatto che teniamo veramente tanto a questa nuova esperienza. Da questo punto di vista vedo davvero moltissime similitudini. Diverse… Vabbè, anche se la differenza è minima, solo due anni, abbiamo comunque età diverse, e io ho una cultura di differente origine, fino a 10 anni ho vissuto in Brasile, poi ho dovuto superare le difficoltà di ambientarmi in un nuovo Paese. Il bello però è che nelle nostre diversità cerchiamo comunque e sempre di imparare, anche l’una dall’altra. Abbiamo un bellissimo rapporto.

Paperissima Sprint, Marcia Thereza e i suoi sogni

Ci racconti qualche retroscena, i momenti più divertenti delle registrazioni di Paperissima Sprint?

Con il Gabibbo, Valentina e Vittorio Brumotti formiamo una bellissima squadra. Ci divertiamo tanto, Brumotti in particolare scherza di continuo e sempre in modo divertente. Un momento da ricordare? Certamente quella volta che ha fatto uno di quei salti con la bici ed è volato sopra di noi. Ho avuto veramente paura, e sinceramente non solo io, anche Valentina. Ed è stato divertentissimo!

Sogni di diventare velina ufficiale a Striscia la Notizia?

Sono sincera, a me piace moltissimo il mio ruolo, mi sento un po’ la Velina di Paperissima Sprint. Mi piace essere divertente, mi piace parlare, far ridere, a Paperissima sono proprio me stessa. E va bene così.

Paperissima Sprint, Valentina e Marcia con Vittorio Brumotti e il Gabibbo



Restiamo nel campo di desideri e obiettivi. Fuori da Paperissima e Striscia, qual è il tuo sogno lavorativo in tv e nel mondo della moda da qui ai prossimi 10 anni?

I miei sogni oltre Paperissima? Potrebbe essere diventare una conduttrice di successo. O forse o un’attrice, chi lo sa? Sto studiando, mi sto impegnando molto per crescere sempre di più. Nella vita mi sono sempre posta obiettivi alti.

Paperissima Sprint, Marcia Thereza: "Neymar calciatore preferito. Il mio numero 10"

Segui il calcio?

Certo! Da brasiliana amo il calcio, mi piace seguirlo. Non ho una squadra preferita, una bella partita la guardo sempre super volentieri. Ovviamente la squadra del cuore è la mia Seleçao, che a volte è riuscita anche a farmi piangere. E il mio calciatore preferito è Neymar, il mio numero 10.

Pratichi qualche sport nel tuo tempo libero?

Fin da piccola sono sempre stata molto competitiva. Per cui ho sempre fatto sport, direi che li ho praticati un po’ tutti. Ora però mi sto dedicando alla danza. Per tenermi in forma faccio danza o yoga.

Valentina Corradi e Marcia Thereza Araujo Barros



Paperissima Sprint, Marcia Thereza: "Mi ispiro a Roberta Lanfranchi"

Tra le showgirl e conduttrici tv ce n'è una a cui ti ispiri?

Scelgo Roberta (Lanfranchi) perché ho avuto la fortuna di lavorare con lei, di conoscerla, e posso dire che è veramente una bella persona. La stimo molto, ha avuto una bella carriera ed è riuscita a essere mamma, ha una bellissima famiglia e queste sono gli obiettivi della vita che mi piacerebbe raggiungere.

Marcia e la musica.

La amo tutta, non ho un genere preferito. La ascolto sempre e amo cantare a squarciagola quando sono in macchina. Le canzoni che mi fanno ballare di più? Sicuramente musica latina, o funky brasiliano. Anita, la adoro! Queste sono le canzoni che mi fanno ballare di più.