Paperissima Sprint, Valentina Corradi: "Mi ispiro a Hunziker-Carrà. Da Antonio Ricci ho imparato che.."

Paperissima Sprint, Valentina Corradi: "Da Antonio Ricci ho imparato che bisogna sperimentare e buttarsi nelle cose nuove"

Sei al secondo anno di Paperissima Sprint: quali lezioni hai imparato in questi due anni da un professore della tv italiana quale Antonio Ricci?

"Da Antonio Ricci ho imparato che bisogna essere se stessi sempre e che non si deve assolutamente aver paura di buttarsi nello sperimentare cose nuove. E poi che è fondamentale aiutarsi l’uno con l’altro. Infatti, l’aspetto più bello di Paperissima Sprint e per quello che ho visto e vissuto anche di Striscia la notizia, è che tutti si sentono parte di una grande famiglia".

La mora e la bruna, in cosa siete simili e in cosa diverse?

"Io e Marcia in realtà siamo molto simili, siamo due ragazze solari, molto allegre sempre. Siamo entusiaste di questa avventura, che per noi è completamente nuova, venendo io dal ballo e lei dal mondo della moda. Forse siamo diverse nel modo di affrontare le cose. Io posso sembrare più calma, forse perché tengo l’ansia dentro. Lei se si preoccupa, a volte lo dà a vedere. Probabilmente fa bene, è meglio mostrare i propri sentimenti, alla lunga si sta meglio.

Paperissima Sprint, Valentina Corradi racconta i momenti più divertenti dei backstage e i suoi sogni

Ci racconti qualche retroscena, i momenti più divertenti delle registrazioni di Paperissima Sprint?

"Il backstage di Paperissima è fantastico, è una risata unica. E il merito è soprattutto di Brumotti: si diverte a farci scherzi, con lui non puoi stare mai tranquilla. Uno scherzo divertente? Quando ha legato un laccio del mio vestito alla sedia su cui ero seduta, poi mi ha chiamato e mi ha fatto alzare… Ho trascinato la sedia per tutta la stanza! Ci fa un’infinità di scherzi, soprattutto cerca di distrarci, di farci sbagliare. Quando abbiamo fatto il “Signore degli anelli” continuava a dirci “Agnelli” per confonderci e farci sbagliare. Abbiamo riso molto".

Valentina Corradi, Marcia Thereza Araujo Barros e Vittorio Brumotti con il Gabibbo



Sogni di diventare velina ufficiale a Striscia la Notizia?

"La verità? Sono super contenta del percorso che sto facendo e in particolare di essere a Paperissima Sprint. Spero di piacere al pubblico e di continuare per molto tempo in questo ambiente".

Restiamo nel campo di desideri e obiettivi. Fuori da Paperissima e Striscia, qual è il tuo sogno lavorativo in tv e nel mondo della moda da qui ai prossimi 10 anni?

"Fuori da Paperissima Sprint, il mio sogno molto in là nel futuro sarebbe quello di creare un programma fondato sul ballo, la mia passione. Ballo da quando ero piccolissima, ho fatto tutto il liceo allenandomi in Toscana, a Torino, poi a Roma e studiando in macchina per potermi diplomare con il massimo dei voti. E ce l’ho fatta! Il ballo, il canto sono le grandi passioni della mia vita. MI piacerebbe portarle anche in tv".

Paperissima Sprint, Valentina Corradi e lo sport

Segui il calcio?

"Non sono sfegatata, ma simpatizzo per il Genoa: tutta la mia famiglia è genoana e mia sorella faceva la hostess per il Genoa e andava spesso allo stadio. Però avendo tutti i fine settimana impegnati con il ballo purtroppo non sono mai andata allo stadio. Mi piacerebbe molto rimediare quest’anno in serie A, dove spero che la squadra si faccia onore. Se lo merita e se lo meritano i tifosi. Il mio calciatore preferito? L’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. Fuori dal calcio mi piace tanto Matteo Berrettini. È bravissimo.

Pratichi qualche sport nel tuo tempo libero?

"Nel tempo libero, al di fuori degli allenamenti di danza faccio workout con i pesi, comunque cardio. Mi piace sperimentare stili nuovi di ballo come la danza sui tacchi, che si chiama heels, oppure l’hip hop. Poi amo camminare, fare passeggiate, camminate veloci".

Valentina Corradi e Marcia Thereza Araujo Barros



Paperissima Sprint, Valentina Corradi: "Mi ispiro a Raffaella Carrà e Michelle Hunziker"

Tra le showgirl e conduttrici tv ce n'è una a cui ti ispiri?

"Ne devo dire due, una che non è più con noi, purtroppo, e una di oggi. Tra le showgirl è per me un grande modello Raffaella Carrà, una donna di spettacolo molto completa, ballerina, cantante, conduttrice, showgirl. Fantastica. donna di spettacolo. Poi l’altro mio modello assoluto è Michelle Hunziker, che ha fatto Paperissima Sprint e ora conduce Striscia la notizia. La stimo perché è una persona solare, umile ma con un carattere forte, ben definito.

Paperissima Sprint, Valentina Corradi, la musica e il ballo

Dicci tre canzoni che sprigionano più energia e ti fanno ballare.

"Dunque… Di sicuro Mamacita dei Black Eyed Peas, un samba, il tipo di musica che più mi piace. Poi una bachata che si intitola proprio La Bachata, di Manuel Turizo: è un ballo molto sensuale, anche se non è proprio una canzone latinoamericana ma caraibica. E poi aggiungerei una canzone che non mi fa proprio ballare, ma mi dà molte emozioni. È 'I tuoi particolari di Ultimo', mi riporta a ricordi a cui tengo moltissimo".

Sei stata campionessa di danza sportiva e hai partecipato ai Mondiali, quali sono i balli che ami di più?

Sono stata due volte campionessa italiana di danza sportiva Under 21 e finalista al mondiale di danze latinoamericane in Cina. I balli che mi piacciono di più sono la rumba, chiamata anche ballo dell’amore, perché ti permette più di ogni altro ballo di esprimere i sentimenti e la femminilità, e il samba, che è più allegro, solare come sono io.