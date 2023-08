Melissa Satta e Matteo Berrettini vacanze bollenti (foto). Lui vola a Toronto

Melissa Satta e Matteo Berrettini, vacanze bollenti in Sardegna

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono concessi un po' di vacanze in Sardegna in questo caldo mese di luglio. Per il tennista un po' di meritato riposo dopo un torneo di Wimbledon molto confortante circa il suo ritorno ai massimi livelli dopo i problemi fisici che lo hanno frenato in questi ultimi mesi: il campione romano è arrivato agli ottavi di finale vincendo match importanti contro avversari complicati (Sonego, De Minaur e Zverev), perdendo poi al quarto turno contro il vincitore del torneo Carlos Alcaraz (e strappandogli il primo set).

Melissa Satta e Matteo Berrettini, il tennista è pronto per i tornei americani: si parte col Master 1000 a Toronto

Per Matteo Berrettini sta per iniziare la stagione sul cemento americano: Toronto, Cincinnati (doppio Master 1000) sulla strada che porta allo Us Open. Ottime occasioni per recuperare terreno nelle classifiche Atp (dove è attualmente 38° come ranking).

E anche per Melissa Satta giorni di relax in un 2023 che l'ha vista protagonista in tv (Goal Deejay su Sky e anche una puntata in conduzione del GialappaShow di TV8-Sky, campione degli ascolti tv nelle scorse settimane)

Dunque le giornate in Sardegna per coppia Berrettini-Satta hanno regalato qualche momento di intimità, amore, baci e sguardi intensi circondati dai meravigliosi paesaggi della Sardegna. Una vacanza che ha visto Matteo e Melissa anche in compagnia di Elisabetta Canalis e di Georgian Cimpeanu (guarda le foto in gallery sopra).

