Messi, Nadal, Bagnaia e... Laureus Awards 2023: Oscar dello Sport a Parigi

Laureus World Sports Awards 2023, a Parigi si svelano i vincitori

I vincitori dei Laureus World Sports Awards 2023, i riconoscimenti più prestigiosi nel mondo dello sport, saranno decretati, a Parigi, l'8 maggio. L'evento segnerà il ritorno al format in presenza degli Awards, dopo due anni di premiazioni "virtuali" a causa della pandemia globale di Covid-19. Dopo i Laureus Awards, quest’anno Parigi ospiterà la Coppa del mondo di rugby, mentre nel 2024 la capitale francese sarà teatro dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi.

A decretare i vincitori delle diverse categorie dei Laureus World Sports Awards sarà la più autorevole giuria sportiva esistente, composta dai 71 membri della Laureus World Sports Academy, le leggende viventi dello sport che onorano i più grandi atleti di oggi.

Laureus Awards 2023, Messi e l'Argentina per un nuovo trionfo Mondiale

Ad attrarre maggiormente l'attenzione dei parigini sarà, invece, Lionel Messi, stella mondiale, vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2022 con l'Argentina, nominato per il Laureus World Sportsman of the Year Award assieme a Kylian Mbappé, suo compagno di squadra del Paris St Germain.

Laureus Awards 2023, Nadal re nella "sua" Parigi

A competere per la stessa statuetta ci sarà anche Rafael Nadal, che lo scorso maggio, proprio a Parigi, ha conquistato l’Open di Francia per la 14ª volta, il suo 22° Major in carriera, diventando il tennista più vincente nelle prove del Grande Slam in campo maschile. Lo scorso anno al Roland Garros di Parigi ha trionfato anche Iga Świątek, che si è poi imposta anche agli US Open, guadagnando così la nomination nella categoria Laureus World Sportswoman of the Year.

Rafa Nadal (foto Lapresse)



Laureus Awards 2023, Pecco Bagnaia 'Comeback of the Year"?

In casa Italia, c’è attesa per la nomination di Pecco Bagnaia nella categoria “Comeback of the Year”, conquistata grazie alla vittoria del titolo mondiale della classe MotoGP, dopo aver recuperato uno svantaggio in classifica di 91 punti nel corso della stagione.

Laureus Awards 2023, le parole di Sebastian Coe e Marcel Desailly

Sebastian Coe, membro della Laureus World Sports Academy ed ex presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012, ha dichiarato: “Ho visto nel 2012 l'incredibile impatto che i Giochi Olimpici hanno sulla città che li ospita. Si tratta di molto più di una competizione d'élite, il cambiamento può essere sociale e dura a lungo dopo la consegna delle medaglie. A Londra, quel ciclo virtuoso è iniziato sul serio con i Laureus World Sports Awards, la più grande celebrazione dello sport esistente. Con la Coppa del Mondo di rugby e poi le Olimpiadi, Parigi sta per diventare il centro mondiale dello sport. Non c'è modo migliore per iniziare che con i Laureus Awards. Come membro della Laureus World Sports Academy, non vedo l'ora di celebrare il meglio dello sport a Parigi l'8 maggio".

Marcel Desailly, membro della Laureus Academy e giocatore chiave della Nazionale di calcio maschile francese, campione del Mondo nel 1998 e di Europa nel 2000, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno incredibile per lo sport, con molte prestazioni di livello mondiale da parte di alcuni dei più grandi atleti di tutti i tempi. Dai Campionati Europei di calcio femminile alla Coppa del Mondo FIFA 2022, dal Grande Slam di tennis ai Campionati Mondiali di atletica leggera, è stato emozionante vedere quanti record siano stati infranti. Per l'Academy scegliere i vincitori tra i risultati che abbiamo visto non è un compito da poco. I Laureus World Sports Awards 2023 saranno la degna celebrazione di un anno memorabile in una città che mi sta a cuore".

Laureus Awards 2023 tornano in presenza nel gala di Parigi

La cerimonia di premiazione assegnerà anche il Laureus Sport for Good Award, che riconosce il contributo significativo di un individuo o di un'organizzazione per la trasformazione della vita di bambini e di giovani attraverso lo sport.

Laureus tornerà al format dell'evento in presenza dopo le presentazioni "virtuali" nel 2021 e nel 2022 a causa delle restrizioni di viaggio globali causate dalla pandemia di Covid-19. Gli Awards in persona celebreranno i risultati dello scorso anno in una cerimonia che rifletterà il prestigio e lo stile per i quali Laureus - e Parigi - sono riconosciute in tutto il mondo. Fin dall'inizio, Laureus ha contribuito a migliorare la vita di oltre sei milioni di bambini e giovani adulti e ora sostiene più di 250 programmi comunitari basati sullo sport in tutto il mondo, realizzando le parole visionarie del suo fondatore Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo’.

Il programma Sport for Good City di Laureus è attivo a Parigi dal 2019, con l'implementazione del suo approccio "Model City", volto a migliorare l'integrazione sociale e promuovere un cambiamento positivo della comunità attraverso lo sport. La Famiglia Laureus si estende in tutti i continenti ed è una rete ispiratrice e mirata di membri della Laureus World Sports Academy, ambasciatori, sportivi, squadre, organi di governo dello sport, federazioni e follower del pubblico, tutti impegnati a sostenere Sport for Good e a diffondere l'influenza del movimento a un pubblico globale più ampio.

Laureus Awards 2023, atleti e squadre che inseguono l'Oscar dello Sport

Tra gli atleti e le squadre che hanno avuto un anno da ricordare e sono in nomination per i Laureus Awards ci sono Steph Curry, Mondo Duplantis, Max Verstappen (Sportsman), Shelly-Ann Fraser-Pryce, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone (Sportswoman), la nazionale femminile inglese di calcio, Real Madrid, Golden State Warriors (Team), Carlos Alcaraz, Scottie Scheffler, Elena Rybakina (Breakthrough) e Christian Eriksen, Tiger Woods e Annemiek van Vleuten (Comeback).

I Laureus World Sports Awards saranno nuovamente trasmessi in tutto il mondo, visibili in oltre 120 Paesi, con un pubblico potenziale di oltre un miliardo di persone. L'accredito stampa per i Laureus World Sports Awards di quest'anno a Parigi si aprirà a tempo debito, con informazioni complete a seguire