Mihajlovic contro Sky: "Sembravate Inter Channel". Sinisa attacca Caressa

Sinisa Mihajlovic contro Sky. "Domenica sera ho visto la trasmissione, quella là in cui si tolgono le giacche, con quello piccolino lì che conduce, il marito di Bendetta Parodi (Fabio Caressa, ndr), e c'erano anche Bergomi e tutti: si è parlato mezz'ora dell'Inter, non si è mai detta una parola del Bologna, è una vergogna, sembrava che lavorassero su Inter Channel", ha detto l'allenatore serbo al termine del match perso dalla sua squadra contro il Sassuolo.

Mihajlovic si è lamentato per il trattamento mediatico riservato alla sua squadra dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter. "Nessuno ha fatto i complimenti al Bologna, è una vergogna. Questo non è giornalismo", le parole del mister rossoblu.

"Basta, ho finito, non voglio parlare, ho detto quello che dovevo dire e non interessa più nente oggi", ha concluso levandosi l'auricolare e andandosene.

In precedenza Mihajlovic aveva analizzato la sconfitta contro il Sassuolo: "Abbiamo perso meritatamente, loro hanno giocato meglio, sono più forti di noi, hanno corso meglio e forse ha influito il giorno in più di riposo ma non voglio cercare scuse. Mi hanno espulso meritatamente perché ho mandato l'arbitro a quel paese perché siamo la squadra più ammonita del mondo, non so come sia possibile e mi sono rotto le scatole", la chiusura sulla partita di Sinisa.