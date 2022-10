Milan-Emirates, rinnovo al doppio e maglia rossonera da 60 milioni. Con i New York Yankees..

Milan e Fly Emirates rinnovo al doppio. E con Puma maglia rossonera da 60 milioni

Il Milan e Fly Emirates puntano a un accordo di rinnovo del contratto al doppio della cifra attuale. L'intenzione del club rossonero è di portare gli incassi dalla compagnia aerea da 14 milioni di euro più bonus a quasi trenta a stagione secondo quanto riporta Sport Mediaset. Tenendo conto che con lo sponsor tecnico Puma è già arrivato un prolungamento attorno ai 30 milioni di euro (sino al 2028), si punta a incassarne circa 60 in totale a stagione.

Milan, da Black Adam con The Rock alla partnership con i New York Yankees

RedBird di Gerry Cardinale accelera per aumentare i ricavi del Milan e far crescere sempre più il brand rossonero a livello mondiale. Non dimentichiamo il messaggio di Dwayne Johnson "The Rock" proiettato sugli schermi di San Siro a fine primo tempo del match vinto con la Juventus sulla presentazione del nuovo film targato Warner Bross, Black Adam. Non solo. Alle porte c'è anche l'annunciata collaborazione con i New York Yankees, iconica squadra di baseball celebre in tutto il mondo. Il Milan e la Grande Mela è un amore che sta crescendo giorno dopo giorno: il club rossonero infatti sta portando in giro per il mondo la coppa dello scudetto, così, dopo la prima tappa a Londra, la seconda è stata proprio a New York. Centinaia di tifosi milanisti sabato scorso, assieme a Florenzi, hanno guardato Milan-Juventus al 40/40 di proprietà di Jay Z (e anche in quel caso è stato mandato un messaggio al Meazza da parte del terzino destro attualmente infortunato). Poi, dopo il locale iconico newyorkese, il giocatore rossonero nelle scorse ore è stato ospite nello stadio degli Yankees.

Milan-Off-White partnership

Sulla scia dell’annuncio della Style and Culture partnership, AC Milan e Off White svelano le nuove divise off-pitch, una formale e l’altra informale. Entrambi i completi ridefiniscono il design tradizionale del calcio e dello sport con influenze culturali e subculturali per modellare il futuro dello stile, promuovere il libero pensiero e generare il cambiamento positivo.

Milan svela le nuove divise a firma Off-White

Gli obiettivi della partnership appaiono in maniera esplicita su un tag rosso posizionato sul risvolto della manica sinistra dell’abito doppio petto formale e del varsity jacket. Ciascun tag combina il claim “I Support” introdotto dal fondatore del brand Abloh nel 2020 con un messaggio scelto da chi indossa il capo. Le tematiche spaziano tra Diversità, Parità di Diritti, Libertà di Parola, Istruzione per Tutti, Tutte le Forme di Amore, Giustizia Sociale. Indossando le divise in pubblico, e quindi diffondendo il claim “I Support” e messaggi incentrati su ideali di fondamentale importanza, calciatrici e calciatori di AC Milan dimostreranno la volontà di dichiarare il loro credo e di sostenere tali ideali.

Rafael Leao, Lindsey Thomas, Christy Grimshaw e Sandro Tonali



AC Milan e Off-White e svelano la campagna "Wear Your Heart

I messaggi supportano inoltre la campagna “Wear Your Heart on your Sleeve” (“Indossa il tuo cuore sulla manica”), che celebra la partnership e presenta i nuovi completi. Immortalati dal fotografo Campbell Addy, la campagna ha coinvolto 10 atleti di AC Milan: Valentina Bergamaschi, Laura Giuliani, Lindsey Thomas e Christy Grimshaw per la squadra femminile, Rafael Leão, Sandro Tonali, Simon Kjaer, Mike Maignan e Fikayo Tomori per quella maschile.

Le uniformi formali saranno a uso esclusivo di AC Milan, mentre al fine di celebrare la collaborazione, il varsity jacket Off-White™ sarà disponibile per il pre-order nelle prime settimane della campagna “Wear Your Heart on your Sleeve”, dall’11 al 23 ottobre, esclusivamente sul sito off---white.com. Una parte del ricavato sarà inoltre donato a Fondazione Milan, charity di AC Milan. Facendo leva sui valori e sulla potenza dello sport, la fondazione si adopera per fornire ai più giovani, particolarmente quelli a rischio sociale e che vivono in regime di povertà, l’opportunità di crescere e sviluppare i propri talenti.