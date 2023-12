Milan, Europa League playoff: rischio Gattuso-De Zerbi! Sorteggi, le possibili avversarie

Il Milan vince in rimonta a Newcastle grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze (con Maignan-Tomori miracolosi, qui le pagelle): non basta per passare agli ottavi di Champions (causa pareggio del Psg sul campo del Borussia Dortmund), ma valgono almeno il pass per i playoff di Europa League.

Il sorteggio è in programma lunedì 18 dicembre alle ore 13:00. Si sfideranno le squadre che si sono classificate al terzo posto dei loro gironi di Champions e le seconde dei gruppi di Europa League (le prime in classifica sono già qualificate agli ottavi).

Chukwueze piega il Newcastle, Milan vola in Europa League (foto Lapresse)



Vietato pensare a una doppia sfida agevole, l'urna (ancora da definire con l'ultima giornata dei gironi) potrebbe offrire alcune insidie. E un eventuale incrocio del cuore: il Marsiglia (che evoca brutti ricordi nella Coppa Campioni/Champions anni '90) allenato da Gattuso. La squadra francese si gioca il primo posto nel girone contro il Brighton di De Zerbi: gli inglesi hanno un punto in meno, ma lo scontro diretto è in casa loro. Chi soccombe in questo arrivo in volata si troverà nell'urna in cui c'è anche il Milan.

Non solo Marsiglia o Brighton... Vediamo le possibili rivali dei rossoneri nei playoff di Europa League.

Milan, Europa League playoff: le possibili avversarie dei sorteggi

Friburgo/West Ham

Marsiglia/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Rennes/Villarreal

Slavia Praga

Molde/Qarabag