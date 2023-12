Newcastle-Milan pagelle. Maignan-Tomori miracolosi. Chukwueze eroe rossonero

Mike Maignan voto 7 Incolpevole sul missile di Joelinton che finisce all'incrocio dei pali. Si arrabbia nel finale di primo tempo per un fallo subito prendendosi un giallo evitabile. Miracolosa la deviazione di Mike (palla che va sulla traversa) sul tiro a giro di Guimaraes sull'1-1

Calabria voto 6 In sofferenza con Gordon, ma cresce col passare dei minuti

Tomori voto 7 Prestazione da leader e quel salvataggio sulla linea di porta nel primo tempo vale un gol

Mike Maignan (foto Lapresse)



Theo Hernandez voto 6 Soffre in un ruolo non suo, ma limita i danni. Nel finale in contropiede a porta vuota cerca il gol quasi da centrocampo ma la palla non entra

Florenzi voto 6,5 Prestazione di grande concretezza e personalità: nella sua zona i pericoli sono tanti, da Trippier a Miley, passando per Almiron, ma lui contiene con esperienza e intelligenza tattica

Loftus-Cheek voto 5 Non è il giocatore immenso a tutto campo ammirato a San Siro contro il Psg: dopo l'infortunio deve ritrovare quello smalto che aveva prima e in terra inglese fatica non poco (dal 72’ Pobega 6: entra per dare una mano nella battaglia di Newcastle e fa il suo).

Reijnders voto 5,5 In difficoltà nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa quando gli riesce qualche buona giocata, ma siamo lontani dai livelli e dalle 'promesse' di inizio stagione

Musah voto 6 Corre e lotta, tra i centrocampisti rossoneri è quello un po' più brillante. Sul gol del pareggio è lui a mettere in moto Leao. (dal 83’ Chukwueze voto 7 Entra e segna un gol bello, ma soprattutto pesantissimo che consegna al Milan una vittoria comunque adrenalinica in terra inglese e la consolazione di passare in Europa League. Erore rossonero al St. James Park)

Tomori e Pulisic (foto Lapresse)



Pulisic voto 6,5 Partita complicata, sembra non riuscire a mai a trovare la giocata giusta, ma lui non demorde mai e continua a crederci. Fino al gol preziosissimo del pareggio quando si fa trovare pronto sulla palla vagante nel cuore dell'area Magpies (dal 73’ Jovic 6: è lui a condurre il contropiede che porta al gol vittoria di Chukwueze)

Giroud voto 6 Soffocato in mezzo alla difesa del Newcastle e mai messo in condizione di far male dai compagni di squadra, poi gli capita una palla in mezzo all'area della squadra inglese e Olivier sforna un assist al bacio per Pulisic che va a pareggiare la partita (dal 82’ Okafor SV)

Leao voto 6 Luci e ombre. Nel primo tempo viene liberato al tiro da sinistra, ma la palla non gira come dovrebbe ed esce. L'azione del pareggio nasce da una sua accelerazione sulla fascia. Il palo (sull'1-1) quando si trova a tu per tu con il portiere del Newcastle sembra il segnale che lui e il Milan dovranno uscire dall'Europa. Invece poi ci penserà Chukwueze a dare la scossa al Milan. Qualche strappo, ma la sensazione è che il motore di Rafa sia ancora comprensibilmente un pochino ingolfato dopo un mese di stop. (dal 88’ Bartesaghi: sv).

NEWCASTLE-MILAN 1-2 TABELLINO

Marcatori: 33’ Joelinton, 59’ Pulisic, 84’ Chukwueze.

NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier (dal 63’ Burn), Lascelles, Schär, Livramento; Miley (dal 71’ Longstaff), Guimarães, Joelinton; Almirón, Wilson, Gordon (dal 62’ Isak). A disp.: Harrison, Karius, Dummett, Hall. All.: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 72’ Pobega), Reijnders, Musah (dal 83’ Chukwueze); Pulisic (dal 73’ Jovic), Giroud (dal 83’ Okafor), Leão (dal 88’ Bartesaghi). A disp.: Mirante, Nava, Nsiala; Adli, Krunić, Pobega; Chukwueze, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Danny Makkelie (NED).

Ammoniti: 40’ Leao, 45’+1 Maignan, 78’ Jovic, 80’ Musah, 90’ Florenzi.Recupero: 2' 1T, 4’ 2T