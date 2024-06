Milan, Gerry Cardinale e la missione in Indonesia. Incontro con Erick Thoir

Gerry Cardinale incontra Erick Thoir in Indonesia

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ed Erick Thohir, ex presidente dell'Inter e attuale numero uno della federcalcio indonesiana, si sono incontrati a Jakarta. I due hanno scattato una foto insieme fotografia con tanto di stretta di mano, poi postata sui social dal magnate asiatico.

"Bello incontrare Cardinale. Vista la mia esperienza da presidente dell'Inter - il messaggio postato su Instagram - mi confronto con lui sulle sfide affrontate mentre gestivo un club in Italia. Servono fondamenta solide per poter ricostruire un club con una grande storia".

Il Milan è da sempre attento ad interessi e prospettive del mondo asiatico, negli anni ha stretto importanti rapporti commerciali e organizzato tournée con la squadra. L'affetto dei tifosi verso il Milan è certo e anche lo stesso Cardinale durante la visita in Indonesia ha potuto valutare in prima persona la passione dei supporter asiatici, con alcuni tifosi milanisti che riconoscendolo hanno chiesto foto e selfie.

Mister RedBird è in Indonesia con Matt Damon per un viaggio d'affari, ma, secondo quanto riporta l'Ansa anche "per supportare la Ong 'Water.org', un'organizzazione fondata nel 2009 dall'attore americano e dallo scienziato Gary White (grazie alla quale 66 milioni di persone in quattro continenti di accedere all'acqua potabile o ai servizi igienici).

Non solo business per Gerry Cardinale; il numero uno del Milan infatti si occupa di progetti legati all'istruzione, alla sanità, all'arte e alla salvaguardia della natura. E' fiduciario del Mount Sinai Hospital di New York, oltre a guidare uno dei comitati multistatali che ogni anno assegnano le borse di studio Rhodes.