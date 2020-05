Milan, Ibrahimovic: "Se non ti piace giocare con un vincente, non giocare..."

L'ultimo messaggio di Zlatan Ibrahimovic sui social ha del misterioso: "Bello guardare The Last Dance. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare". A meno di ventiquattr'ore dal rientro a Milano, il campione svedese è tornato a parlare attraverso i social. Lo ha fatto citando The Last Dance, docuserie che racconta l'ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls. Subito tantissimi i commenti dei tifosi, che si sono scatenati. L'interpretazione in chiave milanista è certamente una delle possibili chiavi di lettura.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY