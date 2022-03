Milan-Inter, dubbi sul rigore su Giroud: i torti ai rossoneri si accumulano

Milan-Inter Coppa Italia: i rossoneri si lamentano per il mancato rigore su Giroud. Gli errori arbitrali cominciano ad essere tanti

La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter finisce con un pareggio a reti bianche. I rossoneri ora hanno un piccolo vantaggio sui "cugini", in quanto potrebbero passare il turno anche un pareggio segnando almeno un gol. La squadra di Pioli però può recriminare per un rigore non fischiato su Giroud e non è il primo episodio arbitrale dubbio a sfavore del Milan. Al 48' l'attaccante francese viene abbracciato in area da Skriniar ma per l'arbitro Marani, molto vicino all'azione, non ci sono gli estremi per il rigore.

❌ 48’: chiesto il rigore dai rossoneri per questo abbraccio di #Skriniar su #Giroud (📸 Canale 5): i due si “sentono”, l’interista mette il braccio sul petto del francese che cade in avanti troppo facilmente. #Mariani ben posizionato lascia correre.#MilanInter #CoppaItalia pic.twitter.com/UrqkBD2Wi7 — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) March 1, 2022

Milan, errori arbitrali: scorri le pagine per tutti gli episodi a sfavore dei rossoneri