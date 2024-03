Milan-Inter, decisa la data del derby della Madonnina: l’intreccio Sky-DAZN

Milan-Inter, decisa la data del derby della Madonnina

Inter a un passo dal ventesimo scudetto (seconda stella) con 14 punti di vantaggio sul Milan e l'incubo di molti tifosi rossoneri è che la matematica del titolo conquistato arrivi il giorno del derby in programma alla 33° giornata di serie A. Chissà,. Intanto nelle prossime ore verrà sciolto un altro interrogativo: quando si giocherà la stracittadina? Risposta non scontata visto che il Milan prima della sfida con l'Inter avrà il ritorno dei quarti di Europa League sul campo della Roma (11 aprile a San Siro e 18 all'Olimpico).

Ecco perchè l'ipotesi calda di queste ore è che il derby della Madonnina andrà in scena non nel weekend ma nel monday night: lunedì 22 aprile.

Milan-Inter, quando si gioca: l'intreccio Sky-Dazn sul monday night

Solo che, come fa notare Calcio e Finanza, "è facile immaginare che la sfida sarà un’esclusiva di DAZN (che vanta il primo diritto di scelta per le partite di ogni giornata, e che non mancherà di opzionare quello che potrebbe essere uno dei match più visti di stagione). Tuttavia, lo slot del lunedì sera – con calcio d’inizio alle ore 20.45 – è uno di quelli riservati a Sky per la trasmissione di una delle tre partite in co-esclusiva delle quali l’emittente (secondo il bando sui diritti tv 2021-2024) detiene i diritti".

Probabile che trovino un accordo per modificare gli slot legati a quel turno di campionato con Dazn a trasmettere Milan-Inter in esclusiva al lunedì sera e Sky che avrà una delle sue tre partite in un orario differente nel corso del weekend di serie A.